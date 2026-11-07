وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ دورة إسعافات أولية بالتعاون مع الهلال الأحمر

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق تدريبا مكثفا للإسعافات الأولية بمشاركة 50 موظفا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري لرفع كفاءة العاملين.

أطلقت الإدارة المركزية للموارد البشرية التابعة ل وزارة التضامن الاجتماعي ، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ، برنامجا تدريبيا متكاملا يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع الحكومي. يركز هذا البرنامج بشكل رئيسي على مبادئ الإسعافات الأولية ، وذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تنمية قدرات الموظفين وتعزيز استعدادهم للتعامل السريع مع الطوارئ.

تفاصيل الدورة التدريبية للموظفين

شاركت في هذه الدورة التدريبية fifty متدربا يمثلون مديريات التضامن الاجتماعي في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. كما ضمّ الفريق عدداً من المشاركين من الديوان العام للوزارة، بهدف ضمان تغطية شاملة للكوادر البشرية الأساسية في الهيكل الإداري للوزارة.

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افتتحت仪式 التدريب العميد محمد وهيدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، بالإضافة إلى راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب. كما شارك في الافتتاح الدكتور كريم فيصل، ممثل الهلال الأحمر المصري، لتأكيد شراكة المؤسسة الإنسانية مع الحكومة في نشر الوعي الصحي.

المحتوى النظري والعملي للدورة

تناول الجانب النظري من الدورة المبادئ الأساسية للتعامل مع الحالات الطارئة، بما في ذلك الإغماء والتشنجات والأزمات القلبية. كما ركز البرنامج على التعامل مع نوبات السكري والتسمم، لتزويد المشاركين بالمعرفة العلمية اللازمة لتصنيف الأعراض بدقة.

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في الجانب العملي، تلقى المتدربون تدريباً مكثفاً على تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي CPR. شمل التدريب أيضاً استخدام جهاز صدمات القلب الآلي AED، وكيفية التعامل مع حالات التوقف المفاجئ للتنفس وانسداد مجرى الهواء، مما يضمن إتقان المهارات الحيوية للإنقاذ.

أهداف التعاون مع الهلال الأحمر

يأتي تنظيم هذا التدريب استكمالاً للتعاون المستمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري. تهدف الشراكة إلى نشر الوعي بمبادئ الإسعافات الأولية الصحيحة، وتعزيز الاستعداد النفسي والمجتمعي لدى العاملين للتعامل مع الأزمات المفاجئة بكل مهنية وهدوء.

يعمل هذا البرنامج على رفع قدرة الأفراد على تقديم التدخل الأولي السليم، مما يسهم في إنقاذ الأرواح حتى وصول المساعدة الطبية المتخصصة. يمثل هذا النهج خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية البشرية للوزارات الحكومية لضمان سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.