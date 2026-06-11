وزارة العدل تطلق إجراءات صارمة ومنظومة رقمية لمكافحة التهرب من سداد النفقات

كشفت وزارة العدل عن تدابير جديدة تشمل وقف الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات وتفعيل الربط الإلكتروني لضمان حقوق المطلقات والأطفال وتسريع تنفيذ الأحكام النهائية.

أعلنت وزارة العدل المصرية عن إطلاق حزمة متكاملة وصارمة من الإجراءات القانونية والتقنية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة التهرب من سداد النفقات المقررة قضائياً، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان وصول الحقوق المالية إلى مستحقيها من النساء والأطفال دون تأخير أو مماطلة.

وقد تضمنت هذه الإجراءات قراراً حاسماً يقضي بوقف مجموعة من الخدمات الحكومية الحيوية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات، شريطة أن تكون الأحكام الصادرة بحقهم قد أصبحت نهائية وواجبة النفاذ. وتأتي هذه الخطوة لتعكس جدية الدولة في تنفيذ الأحكام القضائية ووضع حد للممارسات التي تهدف إلى التملص من المسؤوليات العائلية والمالية، مما يضع الممتنعين أمام خيار السداد الفوري لاستعادة قدرتهم على التعامل مع الجهات الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن هذا التوجه يمثل آلية قانونية فعالة وقوية لضمان تنفيذ الأحكام، مشيراً إلى أن تطبيق إجراء وقف الخدمات لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لضوابط قانونية دقيقة تضمن استنفاد كافة درجات التقاضي وصدور حكم نهائي لا يمكن الطعن عليه. وأوضح سعداوي أن هذا الإجراء يتسم بكونه مؤقتاً، حيث يتم رفعه فوراً بمجرد قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المتأخرة أو تسوية الموقف المالي، مما يجعله وسيلة ضغط قانونية مشروعة تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وليس عقوبة بحد ذاتها.

وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة الكثير من المطلقات والأرامل اللواتي يواجهن صعوبات بالغة في تحصيل نفقات أبنائهن، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشتهم وتعليمهم. من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى تفعيل منظومة رقمية متطورة للغاية تتيح تبادل البيانات بين الجهات المختصة وتفعيل نظام الإخطار الإلكتروني، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة ملفات التنفيذ.

وبحسب تحليل الدكتور سعداوي، فإن البروتوكولات التي أبرمتها وزارة العدل مؤخراً تمنح المحاكم القدرة على الاستعلام الإلكتروني الفوري والدقيق عن بيانات المحكوم عليه، بما في ذلك دخله الحقيقي وممتلكاته، وهو ما يمنع التلاعب في تقدير النفقة ويضمن أن يكون المبلغ المقدر عادلاً ومتناسباً مع القدرة المالية للملزم بالسداد. هذه المنظومة المتكاملة تدمج بين الحزم القانوني والتحول الرقمي، مما يقلص بشكل كبير من فرص التهرب ويسرع من وتيرة تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية.

إن هذه القرارات في مجملها لا تقتصر فقط على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل بعداً اجتماعياً وإنسانياً عميقاً، حيث تضمن للأطفال حياة مستقرة بعيدة عن الحاجة والفقر نتيجة تلاعب أولياء أمورهم. كما أن تفعيل الرقابة الرقمية والربط الإلكتروني يعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة في العمل القضائي، ويغلق الثغرات التي كان يستغلها البعض لإخفاء ثرواتهم أو التهرب من التبليغات القضائية التقليدية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه المنظومة إلى زيادة الثقة في منظومة العدالة المصرية، حيث يشعر صاحب الحق أن القانون يقف بجانبه وأن هناك آليات تنفيذية سريعة وفعالة تضمن له استرداد حقوقه دون الدخول في دوامات طويلة من النزاعات الإجرائية، مما يرسخ سيادة القانون ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي في المجتمع





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة العدل سداد النفقات التحول الرقمي الأحكام القضائية حقوق المرأة والطفل

United States Latest News, United States Headlines