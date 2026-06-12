وزارة التعليم العالي تعلن القائمة السوداء للكيانات الوهمية وتحذّر من الالتحاق بها

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة رسمية بالمعاهد والجامعات الوهمية تحذيرًا للطلاب وأولياء الأمور من الالتحاق بها، وذلك استعدادًا لتنسيق الجامعات 2026 وIAM

أصدرت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي تحذيرًا هامًا للطلاب وأولياء الأمور من الالتحاق بالكيانات ال تعليم ية وال جامعيّة الوهميّة التي لا تملك تراخيص رسمية. وتمّ نشر قائمة سوداء رسمية على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن أسماء هذه الكيانات التي تدّعي كذبًا أنها معتمدة وتمنح شهادات غير معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات لتنسيق الجامعات لعام 2026، وتماشياً مع المواجهة الحاسمة ضد العمليات الاحتيالية التي تستهدف فريسة الطلاب وأولياء الأمور. وتشجع الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي كيانات مشبوهة، وتقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية بالتراخيص والمعايير الرسمية





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