وزارة الإسكان تكشف تفاصيل ضخمة لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمنيا والمنيا الجديدة

وزيرة الإسكان تؤكد أولوية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا والمنيا الجديدة لضمان التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من خلال متابعات ميدانية مكثفة.

أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن عقد اجتماع مركزي مع لجنة المرافق ب وزارة الإسكان ، وذلك بهدف المتابعة الدقيقة والاستراتيجية للموقف التنفيذي لمشاريع مياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة المنيا والمدينة الجديدة ب المنيا. وحضر هذا الاجتماع الهام المهندس أحمد عمران ، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى كبار مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مشاركة ممثلي الجهات التابعة للوزارة والمسؤولة بشكل مباشر عن قطاعي المياه و الصرف الصحي.

أولوية التنمية المستدامة وضرورة المتابعة الميدانية

أكدت الوزيرة أن تطوير البنية التحتية لقطاع المياه يعتبر من أولويات الدولة المصرية العليا، وذلك باعتباره أحد الركائز الأساسية والرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة والارتقاء بشكل كبير بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام الكبير والمتواصل بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بهذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على أهمية الوقوف بدقة على معدلات الإنجاز الفعلية.

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ولضمان سرعة الانتهاء من هذه المشروعات الحيوية ودخولها حيز الخدمة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، وجهت الوزيرة فريق العمل بالعمل الجاد على تذليل أي معوقات قد تواجه سير عمليات التنفيذ. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة بشكل مستمر لتطوير البنية الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في هذه المناطق.

تفاصيل مشروعات المياه في محافظة المنيا والمدن الجديدة

استعرض الاجتماع تقارير مفصلة حول نتائج المتابعات الميدانية لعدد من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في المنيا، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 90 ألف متر مكعب يوميًا.

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إضافة إلى ذلك، شملت القائمة مشروع محطة ري الغابة الشجرية، ومشروع مياه دير البرشا بطاقة 100 لتر في الثانية، ومشروع محطة معالجة دير العذراء بطاقة 6 آلاف متر مكعب يوميًا. كما تم التطرق إلى مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بسمالوط والمناطق المستجدة بمركز سمالوط، والذي يتضمن أعمالًا مهمة لاستكمال شبكات الانحدار لضمان كفاءة الشبكة.

بالنسبة للمدينة الجديدة بالمنيا، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك أعمال توسعات محطة الرفع الرئيسية رقم واحد، وخط الطرد الممتد من محطة الرفع الرئيسية حتى محطة المعالجة. كما تم شرح أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحي، والتي تصل طاقتها إلى 40 ألف متر مكعب يوميًا، وتعمل بنظام المعالجة الثلاثية لضمان أعلى معايير الجودة.

تطوير البنية التحتية في المناطق السياحية والسكنية

تطرق الاجتماع أيضًا إلى تنفيذ خمسة مشاريع لشبكات المرافق التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي وفرمة الطرق، بهدف خدمة عدد من المناطق بالمدينة الجديدة. وتم استعراض موقف تنفيذ ستة مشاريع شبكات مرافق بمدينة المنيا الجديدة، والتي تغطي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفرمة الطرق لخدمة المنطقة السياحية الثالثة المعروفة بأراضي أكثر تميزًا.

وتستهدف هذه المشاريع مساحة 150.67 فدان من الأراضي ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى المناطق المجاورة في الحي الرابع بمنطقة 1360 فدان بامتداد المدينة. كما تشمل الخطة استكمال المرافق بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني بمنطقة 1360 فدان، وهي منطقة مشروع ديارنا، ومجاورات بيت الوطن بالحي الثاني في نفس المنطقة، مما يعزز من قيمة هذه التوسعات السكنية والسياحية.

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متابعة الجهاز التنظيمي ومعالجة الملاحظات الفنية

في ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير المرور الدوري للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والذي يركز على متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا والمدينة الجديدة. ويشمل هذا التقرير موقف التعامل مع الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والإجراءات المتخذة لتلافيها لضمان استمرارية الخدمة.

وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، مع التركيز على متابعة كل مشروع على حدة. ويتطلب ذلك تحديد موقفه التنفيذي بدقة، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات المحددة.

هذا ويأتي هذا التوجه لخدمة المشروعات التي ترتبط بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل مباشر. كما تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي بين الوزارة والجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشاريع الحيوية التي تخدم صحة المواطنين وسلامتهم البيئية، مما يساهم في رفع المعايير الصحية في المحافظات والمدن الجديدة.

ختامًا، أكدت الوزارة على دورها الرائد في تنفيذ خطط التنمية الشاملة، من خلال التركيز على الجوانب الفنية والإدارية لضمان جودة التنفيذ. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان تقديم خدمات مائية وصرف صحي موثوقة ومستدامة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف المناطق.