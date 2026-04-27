وزارة التربية والتعليم توقع مذكرة تفاهم لتنفيذ منهج الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توقيع مذكرة تفاهم غدًا الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، لتنفيذ منهج الثقافة المالية المقرر تدريسه لطلاب مرحلة التعليم الثانوي. ويأتي هذا التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية، بهدف تعزيز الوعي المالي بين الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية، بهدف تعزيز الوعي المالي بين الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل. ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بمقر البورصة المصرية بحضور عدد من المسؤولين، بينهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والبروفيسور أوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية توعية طلاب المدارس بالثقافة المالية، مشيرًا إلى أن فهم أساسيات التعاملات المالية يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، ومواكبة متطلبات الحياة العملية. وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات العصر، حيث تم تحديث 80% من مناهج التعليم الفني لمواكبة سوق العمل.

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الوعي المالي بين الطلاب، وتأهيلهم لمواجهة تحديات الحياة العملية، حيث يعتبر فهم مفاهيم الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي من أهم المهارات التي يحتاجها الطلاب في المستقبل. كما أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن منهج الثقافة المالية سيشمل مجموعة من المحاور الأساسية، مثل أساسيات إدارة الأموال، والتخطيط المالي، والاستثمار، وحقوق المستهلك، بهدف بناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

ومن المتوقع أن يتم تدريس هذا المنهج في المدارس الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، حيث سيشرف على ذلك فريق من المتخصصين في مجال التعليم المالي، بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، التي تتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال. كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز دور المدارس في بناء مجتمع أكثر وعيًا ماليًا، حيث سيحظى الطلاب بفرصة التعرف على المفاهيم المالية الأساسية، والتي ستساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل





