وزارة التربية تصدر تنبيهاً عاجلاً لامتحانات الثانوية العامة 2026 وتحدد جداول الامتحانات للأنظمة المختلفة

توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات التعريب{بدون أقواس} وتوجيه

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهاً عاجلاً لجميع طلاب الثانوية العامة لعام 2026، خاصةً أولئك الذين يدرسون في مدارس اللغات . وأكدت الوزارة أن عملية التعريب ستستمر في الامتحانات، بما يسمح للطلبة المتخصصين في مدارس اللغات بالرد على الأسئلة المقالية باللغة العربية، مع الحفاظ على حقهم في اختيار لغة الاختبار وفقاً للغة التي يدرسون بها المواد المترجمة، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية.

ولضمان سلاسة العملية، وفرت الوزارة فيديو توعوي يشرح بالتفصيل خطوات كتابة بيانات الطالب على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشددةً على ضرورة تظليل رقم الجلوس بصورة صحيحة واستخدام القلم الجاف الأزرق فقط في جميع المراحل الكتابية. كما دعت الوزارة الطلاب إلى مراجعة جميع بياناتهم وإجاباتهم بدقة قبل تسليم الأوراق، محذرةً من أي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاد الإجابات. وفي ختام التنبيه، أعربت الوزارة عن أطيب التمنيات للمتقدمين بالنجاح والتوفيق في امتحاناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، نشر موقع صدى البلد جدول الامتحانات الرسمي المعتمد من وزير التربية والتعليم، والذي يفرق بين النظام الجديد والنظام القديم بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلاب المدارس الخاصة بالمكفوفين ومدارس المتفوقين ومدارس ستيم. في النظام الجديد، تبدأ الامتحانات في 21 يونيو بمواد التربية الدينية والوطنية، وتستمر حتى 16 يوليو بمواد الرياضيات التطبيقية والإحصاء. أما النظام القديم فيبدأ أيضاً في 21 يونيو لكن بمواد مختلفة مثل الاقتصاد والإحصاء، ويتضمن مجموعة من الاختبارات المتخصصة مثل التفاضل والتكامل والفيزياء مع التاريخ.

هذه الجداول تمثل الخريطة الزمنية التي سيعتمدها الطلاب للتحضير وإدارة أوقاتهم بدقة. من جانب آخر، أصدرت وزارة التعليم قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026، وشملت جداول تقييمات الاستعداد للقبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في مختلف المواد مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات. تم تحديد مواعيد هذه الاختبارات بدءاً من 4 يوليو وحتى 22 يوليو، مع تخصيص أيام محددة للغات الأجنبية ومقاييس المفاهيم لكل مادة.

هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة امتحانية منسقة ومشتركة لجميع الفئات التعليمية، وضمان أن يتاح للطلبة فرصة متساوية لإظهار قدراتهم الأكاديمية على أعلى مستوى





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