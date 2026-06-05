تصريحات لمصطفى مدبولي حول تأثير ظاهرة النينيو على درجات الحرارة ونفي ألماني لتراكمات إصلاح المركبات القتالية في البوندسفير

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن ظاهرة النينuo climatique ستؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى صيف استثنائي من حيث الشدة وعدد الأيام الحارة.

وقد جاءت تصريحات مدبولي في أعقاب تقارير علمية recentة تحذر من تأثير الظاهرة المناخية المعروفة باسم "إل نينو" على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن تشهد المنطقة درجات حرارة قياسية تتجاوز المعدلات الطبيعية لهذا الموسم. وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية took إجراءات استباقية للتعامل مع这些 التحديات، بما في ذلك تعزيز بنية تحتية للطاقة المتجددة وتبني خطط للتكيف مع التغيرات المناخية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي قد تؤثر على الأمن المائي والغذائي في العديد من الدول. من ناحية أخرى، نفت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود تراكمات كبيرة في أعمال إصلاح المركبات القتالية الرئيسية في الجيش الألماني (البوندسفير). وقال متحدث باسم الوزارة في برلين إن الجاهزية التشغيلية لأنظمة الأسلحة الرئيسية لا تزال تسير "في الاتجاه الصحيح".

وكانت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" وقناتا البث العام "دبليو دي آر" و"إن دي آر" قد أفادت بوجود تراكم كبير في أعمال إصلاح أسلحة أساسية، بما في ذلك مركبة القتال المشاة "ماردر" ومدفع "بنتزر هوبرتسه 2000"، وهو مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 155 ملم شديد التدريع. واستندت التقارير إلى معلومات داخلية صادرة عن شركة "هيرس إنشتاندز تسونجس لوجيستيك" (اللوجستيات والصيانة للجيش) وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، مكلفة بضمان جاهزية وصيانة أساطيل المعدات الثقيلة والمركبات البرية التابعة للجيش الألماني.

وفيما يتعلق بمركبة "ماردر" والمركبة المدرعة ذات العجلات "بوكسر"، أفادت التقارير بأن نحو نصف هذه المركبات كانت عالقة في دورة الصيانة والإصلاح في مايو. لكن وزارة الدفاع الألمانية لم تؤكد هذه الأرقام، وقالت بدلاً من ذلك إن "صعوبات" قد نشأت نتيجة نقل أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا





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