وزارة التربية والتعليم تعلن ضوابط امتحانات التربية الرياضية للمدارس الثانوية الرياضية 2026

تفاصيل شاملة حول نظام الامتحانات العملية والنظرية لطلاب المدارس الثانوية الرياضية، وآليات توزيع الدرجات والجدول الزمني لاعتماد النتائج وفقاً للقرارات الوزارية.

في إطار سعي وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني المستمر لتطوير المنظومة التعليمية والرياضية في مصر، أعلنت الوزارة عن بدء انتظام الاختبارات العملية لمادة التربية الرياضية في كافة المدارس الثانوية الرياضية الموزعة على مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات البدنية والمهارية للطلاب في هذا التخصص الحيوي، وضمان تقديم تقييم عادل وشامل يعكس مستوى التحصيل الرياضي الفعلي للطلاب. وتنعقد هذه الاختبارات العملية تحت رعاية ومتابعة دقيقة من الدكتورة هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، وبإشراف مباشر من الدكتورة هند رشاد، مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، لضمان تطبيق كافة المعايير الفنية والتربوية المقررة.

وقد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة التفاصيل المتعلقة بنظام امتحان طلبة المدارس الثانوية الرياضية في مادة التربية الرياضية، سواء في شقها العملي أو النظري، للعام الدراسي الحالي 2025-2026. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن أسئلة الامتحان العملي يتم وضعها بشكل مركزي من قبل خبراء متخصصين لضمان توحيد المعايير في جميع المحافظات.

كما يتم تشكيل لجان امتحانية على مستوى كل مديرية تعليمية تتبعها مدارس ثانوية رياضية، حيث تضم كل لجنة عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الرياضي الدقيق الذي يؤدي فيه الطالب اختباره، وذلك لضمان الدقة في التقييم والاحترافية في رصد الدرجات بناءً على الأداء الفعلي والمهاري للطالب. أما فيما يتعلق بنظام توزيع الدرجات والتقييم النهائي، فقد أوضحت الوزارة أن الدرجة الكلية للامتحان في مادة التربية الرياضية هي 100 درجة، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 219 لسنة 2018.

ويشترط لنجاح الطالب في هذه المادة تحقيق الحد الأدنى من الدرجات وفق التوزيع المعتمد. ومن النقاط الجوهرية التي أشارت إليها الوزارة هي أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حال نجاحه في المواد الأساسية المقررة، بغض النظر عن نتيجة امتحان التربية الرياضية، وهو ما يعكس مرونة النظام التعليمي في تقدير التخصص الرياضي مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية العامة.

وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، تضطلع المديريات التعليمية بدور محوري في إدارة العملية الامتحانية، حيث تقوم بندب لجان متخصصة للإشراف على سير الامتحان النظري، ولجان أخرى لاستلام أسئلة الامتحانات العملية والنظرية وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة المركزية للامتحانات. كما يتم ندب لجان دقيقة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري، ولجان أخرى متخصصة في كتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية والامتحانات النظرية. وفي النهاية، يتم استخراج النتيجة واعتمادها رسمياً من مدير المديرية التعليمية المختص.

ولضمان سرعة وصول النتائج إلى الجهات المعنية، وجهت الوزارة بندب لجان مخصصة لإرسال كشوف النتائج المعتمدة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في مواعيد زمنية صارمة، حيث تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 كحد أقصى لتسليم نتائج الدور الأول، بينما تم تحديد يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026 لنتائج الدور الثاني. تهدف هذه الإجراءات التنظيمية المكثفة إلى خلق بيئة امتحانية شفافة ومنظمة، تمنع التلاعب وتضمن وصول كل طالب إلى حقه في التقييم بناءً على مجهوده البدني والعلمي، بما يساهم في تخريج أجيال من الرياضيين المؤهلين علمياً وبدنياً لخدمة الرياضة المصرية في المستقبل، وتعزيز مكانة المدارس الثانوية الرياضية كرافد أساسي للمواهب القومية





