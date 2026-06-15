وزارة الأوقاف تطلق مئات المجالس الفقهية بالمديريات الحدودية لتعزيز الحوار الأسري وبناء الشخصية الوطنية

مبادرة واسعة من وزارة الأوقاف المصرية تشمل 654 مجلساً فقهياً في المناطق الحدودية تهدف إلى محاربة التطرف، تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ أهمية الحوار الأسري في بناء جيل واعٍ ومسؤول.

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية العميقة ل وزارة الأوقاف المصرية في تعزيز التماسك المجتمعي وحماية الأمن الفكري، أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة دينية وتثقيفية واسعة النطاق تمثلت في تنظيم 654 مجلساً فقهياً في مختلف المديريات الحدودية .

هذه المجالس التي انطلقت تحت عنوان الحوار الأسري وأثره في بناء الشخصية، لم تكن مجرد لقاءات دينية روتينية، بل صممت لتكون بمثابة ورش عمل فكرية واجتماعية تهدف إلى غرس قيم التسامح والاعتدال في المناطق الأكثر احتياجاً للتوجيه الديني الصحيح والمؤصل. وقد شملت هذه المبادرة تخصيص 26 مجلساً للواعظات، وهو ما يعكس إيماناً راسخاً من الوزارة بالدور المحوري للمرأة في تربية الأجيال القادمة وتشكيل وعيهم الديني والاجتماعي، حيث تلعب الأم والواعظة دوراً أساسياً في نقل القيم الأخلاقية وتوجيه السلوكيات داخل الأسرة.

وقد توزعت هذه الفعاليات بشكل مدروس على مديريات مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، مع استكمال البرنامج في مديريتي السويس وشمال سيناء، مما يؤكد حرص الدولة المصرية على الوصول إلى كافة المواطنين في أقصى نقاط الحدود لضمان وحدة الفكر والوجدان الوطني وتعزيز الشعور بالانتماء. وتأتي هذه التحركات المكثفة في سياق خطة دعوية شاملة تتبناها وزارة الأوقاف لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة التي تفرض نفسها على الساحة، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما المادية والمعنوية.

فالوزارة في رؤيتها الحديثة لا تكتفي بمواجهة التطرف الديني العنيف الذي ينادي بالعنف، بل تمتد استراتيجيتها لمواجهة ما وصفته بالتطرف اللاديني، وهو حالة التراجع الملحوظ في القيم الأخلاقية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وضياع الهوية الوطنية. ومن هنا، تسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من خلال منهج ديني صحيح يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويربط بين الإيمان والعمل الجاد.

كما تركز هذه المجالس بشكل مكثف على تعزيز الوعي بقيمة العلم والاكتشاف والإبداع، انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن الحضارات لا تُبنى إلا على أكتاف جيل يمتلك الشغف بالمعرفة والقدرة على الابتكار، مما يحول المؤسسة الدينية من مجرد جهة لإلقاء الدروس إلى منارة للتنوير تساهم في صناعة الحضارة من خلال ربط الدين بالمنطق والعقل والعلم النافع. أما فيما يتعلق بالمحور الأساسي لهذه المجالس وهو الحوار الأسري، فقد ركزت الطروحات والمناقشات على أن الأسرة هي النواة الأولى والمحرك الأساسي لاستقرار المجتمع ككل، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأسره.

إن تفعيل لغة الحوار داخل المنزل، القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم العميق وحسن الاستماع بين الآباء والأبناء، يساهم بشكل مباشر في بناء شخصية سوية ومتوازنة للأطفال والشباب، ويحميهم من الانزلاق وراء الأفكار المنحرفة أو السلوكيات الخاطئة التي قد تروج لها بعض الجهات المشبوهة. فعندما يجد الابن أذناً صاغية وقلباً متفهماً في منزله، يصبح أكثر قدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الفكرية بثقة واقتدار.

إن هذا التوجه يعكس إيمان وزارة الأوقاف بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي والمستدام، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الجمهورية الجديدة من خلال بناء مواطن مصري واعٍ، مثقف، ومتمسك بقيمه الأخلاقية والإنسانية. إن استمرار هذه الأنشطة الدعوية والعلمية والتثقيفية يمثل حائط صد منيع ضد كل محاولات تزييف الوعي، ويؤكد أن النهضة الشاملة تبدأ من إصلاح الفرد والأسرة وصولاً إلى رفعة الوطن واستقراره في ظل فكر وسطى مستنير يرفض الغلو والجمود ويحتضن العلم والعمل من أجل مستقبل أفضل





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وزارة الأوقاف الحوار الأسري المديريات الحدودية مكافحة التطرف بناء الإنسان

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