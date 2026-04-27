وزارة الصحة تعقد اجتماعاً لتطوير المعامل المركزية والمشتركة في مصر

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعاً برئاسة الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، لمناقشة خطط تطويرية للمعامل المركزية والمشتركة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمعامل. وشدد الاجتماع على أهمية ضمان استدامة توافر الكواشف والمستلزمات التشغيلية، وتعزيز كفاءة المعامل كركيزة أساسية للكشف المبكر عن الأمراض والتشخيص الدقيق. كما تم مناقشة التعاون مع مؤسسة شباب القادة للتوعية بالقضايا السكانية، ومراجعة عقود شركات النظافة والأمن والصيانة في المنشآت الصحية.

عقدت وزارة ال صحة والسكان اجتماعاً برئاسة الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي وال صحة العامة، وبحضور مديري المعامل المشتركة بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمعامل.

وشاركت في الاجتماع عدد من الجهات المعنية، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه المعامل المركزية والمشتركة، وأهمها ضمان استدامة توافر الكواشف والمستلزمات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمعامل لتعزيز كفاءتها. وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العاملين بالمعامل المركزية والمشتركة يمثلون 'الفريق الخفي' الذي يعمل بلا توقف على مدار الساعة، لضمان سلامة المواطنين وصحتهم من خلال إجراء الفحوصات الدقيقة التي تساهم في التشخيص المبكر والكشف عن الأمراض.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات تشمل تحاليل الدم، والكيمياء الحيوية، والفحوصات البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى تحليل الحمض النووي والتسلسل الجيني، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها. كما تساهم المعامل في فحص الأغذية والمياه، مما يعزز الرقابة الصحية ويحمي المواطن من المخاطر البيئية والغذائية. وشدد الاجتماع على تنفيذ خطط تطويرية شاملة لرفع جاهزية جميع المعامل على مستوى الجمهورية، مع ضمان استدامة توافر الكواشف والمستلزمات التشغيلية بشكل دوري، ليكون القطاع دائماً على أتم الاستعداد لمواجهة أي تحديات صحية طارئة.

وأوضح الدكتور راضي حماد أن المعامل تعد حصناً وقائياً أساسياً في المنظومة الصحية، حيث تقوم بإجراء فحوصات متنوعة تشمل تحاليل الدم، والكيمياء الحيوية، والفحوص البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى تحليل الحمض النووي والتسلسل الجيني. كما تساهم في فحص الأغذية والمياه، مما يعزز الرقابة الصحية ويحمي المواطن من المخاطر البيئية والغذائية.

وأشار إلى أن المعامل المركزية أنجزت أكثر من 4 ملايين فحص معملي خلال عام 2025، وحصلت على اعتمادات دولية مرموقة في أكثر من 200 اختبار وفق المواصفة الدولية ISO 15189، بالإضافة إلى اعتماد معامل فحص الأغذية والمياه وفق ISO/IEC 17025. هذه الجهود تعكس التزام وزارة الصحة برفع كفاءة المعامل كركيزة أساسية للكشف المبكر، والتشخيص الدقيق، والوقاية من الأمراض، بما يضمن خدمات صحية أكثر أماناً وفعالية لكل مواطن على أرض مصر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون مع مؤسسة شباب القادة للتوعية بالقضايا السكانية، حيث أكد الدكتور حسام عبدالغفار على أهمية التوعية الصحية في تعزيز الصحة العامة، مشيراً إلى أن الاستثمار في التعليم الصحي يصنع مستقبل الرعاية الصحية في مصر. كما تم مراجعة عقود شركات النظافة والأمن والصيانة في جميع المنشآت الصحية، لضمان توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير المعامل المركزية والمشتركة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الصحة المعامل المركزية الوقاية الصحية التشخيص المبكر التوعية السكانية

United States Latest News, United States Headlines