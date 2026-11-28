ياسين العيثاوي يوضح أن حفل كاظم الساهر يتطلب مسرحاً يستوعب 15 ألف شخص، وتم التواصل مع وسام للعودة للفن، مع طرح ألبوم بلا عنوان حديثاً.

كشف وزير الثقافة العراقي ياسين العيثاوي رسمياً عن الأسباب الحقيقية وراء توقف الفنان كاظم الساهر عن إحياء الحفلات الغنائية في الأراضي العراقية خلال الفترة الماضية. وأوضح العيثاوي في تصريحات تلفزيونية مباشرة أن العودة للفن تتطلب إجراءات لوجستية فنية معقدة لا تنطبق على أي فنان آخر، نظراً للقيمة الفنية العالية ولحجم الجمهور الهائل الذي يطمح للوصول إليه.

متطلبات مسرحية استيعاب 15 ألف متفرج

أكد ياسين العيثاوي أن تنظيم حفل جماهيري للفنان كاظم الساهر ليس أمراً اعتيادياً، بل يحتاج إلى تجهيزات هندسية وأمنية تتناسب تماماً مع مكانته الفنية الكبيرة وحجم الجماهير الضخم المتابع له. ولفت الوزير إلى أن إقامة هذا الحفل تتطلب بالضرورة توفير مسرح ثابت ضخمة يستوعب عدداً لا يقل عن 15 ألف شخص من المتابعين والمشجعين.

Also read الضرائب: رفع الحد الأدنى للأجور نقطة تحول جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية

شدد العيثاوي على وجوب تأمين الموقع الجغرافي للحفل وتجهيزه بالشكل المعماري والفني الذي يليق بالنجم العراقي كاظم الساهر وجمهوره المخلص، مع التأكيد الصريح على أن يكون المسرح دائماً وثابتاً وليس مجرد هيكل متنقل مؤقت. يأتي هذا التوجه استجابة لرغبة واسعة من المواطنين في الاستمتاع بأداء فني يواكب المكانة الثقافية التي يحملها الساهر في الوجدان العراقي.

تواصل مباشر مع وسام الساهر لاستكمال التفاصيل

أفاد الوزير بأنه كلف عدة أشخاص من فريقه الخاص بالتواصل المباشر مع وسام، نجل كاظم الساهر، لمناقشة إمكانية عودة والده لإحياء حفلات غنائية في العراق بشكل رسمي ومنظم. وأوضح أن وسام أبدى ترحيباً كبيراً بالفكرة، مما فتح الباب أمام مفاوضات جادة لوضع هذه الخطوة موضع التنفيذ قريباً.

Advertisement

أضاف وزير الثقافة أن بعض المقربين منه نصحوه بشدة بضرورة التأكد من استكمال كافة التجهيزات والإمكانات المطلوبة بدقة عالية قبل اتخاذ أي خطوات عملية أو إعلامية لتنظيم الحفل. وشدد على أهمية أن يكون المسرح مختاراً بدقة ومجهزاً بالكامل، مع التأكيد على أن يكون المسرح ثابتاً ومؤمناً، وليس مجرد مسرح متنقل قابل للنقل أو غير مستقر.

تشاور موسيقي وتأثير الألبوم الجديد بلا عنوان

لفت ياسين العيثاوي إلى حرصه الشديد على الاستعانة بآراء عدد كبير من الموسيقيين المتمرسين والتشاور معهم بشأن الترتيبات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان نجاح الحدث. وأكد الوزير أن استضافة الفنان كاظم الساهر تتطلب إعداداً مسبقاً شاملاً وتوفير جميع المتطلبات المادية والفنية قبل الإعلان عن أي موعد رسمي أو تفاصيل إضافية للجمهور.

تأتي هذه التحركات الرسمية والإعلامية في إطار البحث الجاد عن إمكانية عودة القيصر العربي لإحياء حفلات أمام جمهوره في العراق، بعد فترة طويلة من الغياب التام عن إحياء الحفلات في بلاده. وعلى الصعيد الفني، طرح كاظم الساهر مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "بلا عنوان"، الذي يضم نحو 18 أغنية، بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين، من بينهم بشير العبودي، وكريم العراقي، ولميعة عباس عمارة، وسعد المسلم، وأسعد الغريري، ويحيى العلاق.

شهد الألبوم الجديد تعاوناً مع عدد من الموزعين الموسيقيين الكبار، أبرزهم ميشال فاضل ومحب الراوي وعثمان عبود وهشام نياز، كما شارك الساهر بنفسه في تلحين عدد من أغنيات الألبوم، مما يعكس استعداده الفني الدائم لتقديم أفضل ما لديه عند العودة للجمهور.