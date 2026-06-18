وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يتفقون على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتنظيم مراكز البيانات

أقيم اجتماعًا بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات العمل المشترك لتكامل الجهود والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر. وأكد الوزراء على أهمية وجود بنية تحتية رقمية متطورة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر.

أقيم اجتماعًا بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، ووزير ال استثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات العمل المشترك لتكامل الجهود والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات و الحوسبة السحابية في مصر.

وأكد الوزراء على أهمية وجود بنية تحتية رقمية متطورة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر. وتم الاتفاق على وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضح وزير الكهرباء أن آلية عمل مراكز البيانات تعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الكبير في حجم البيانات.

وتم الاتفاق على إعداد خريطة استثمارية تتضمن المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، مع توضيح التسهيلات المقدمة من حيث البنية التحتية الرقمية وخدمات الربط والاتصال والطاقة الكهربائية. وتشمل الخريطة أيضًا الاشتراطات والميزات التنافسية والتكلفة التقديرية والأسعار الخاصة بكل موقع، ونقاط الاتصال المعنية في الجهات ذات الصلة. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مسؤولي الوزارات الثلاث، تجتمع بشكل مستمر لصياغة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية ومتابعة هذه المشروعات





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