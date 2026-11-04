وزراء التعليم والصناعة يبحثون تكامل التعليم الفني لجذب الاستثمارات

وزراء التعليم الفني والصناعة والإنتاج الحربي يتفقون على تشكيل لجنة لتطوير منظومة التعليم الفني لربط المهارات باحتياجات سوق العمل وجذب الاستثمارات الصناعية.

انعقد اجتماع رفيع المستوى ضم وزراء التربية والتعليم، والصناعة، و الإنتاج الحربي ، لمناقشة الآليات اللازمة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لخلق كيان موحد يعزز كفاءة الخريجين ويحقق تكاملاً مؤسسياً.

أهداف التكامل المؤسسي بين الوزارات

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني التي تشمل وزارات الصناعة والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس القدرات الهائلة للسوق المصري في تخريج العمالة. وأشار إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان أقوى لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، معتبراً أن العمالة الفنية عنصر أساسي في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة قطاع الصناعة.

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وأوضح الوزير أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية، مما يستدعي توحيد الجهود لتحقيق معايير عالمية. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين هذه الجهات وعرضها على الوزراء خلال أسبوعين.

رؤية وزارة التعليم الفني للتوسع الدولي

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني وتبادل الخبرات. وأوضح أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي من خلال بناء شراكات دولية حقيقية مع القطاع الخاص لربط التعليم باحتياجات الصناعة.

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وذكر الوزير أن الوزارة تتعاون حالياً مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، وهناك اتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة وفق المعايير الدولية. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، مما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية تعزز فرص التحاق الخريجين بسوق العمل وتنافس الاقتصاد المصري.

دور الإنتاج الحربي في تأهيل الكوادر

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأشار إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني ركيزتان أساسيتان لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، موضحاً أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي توفر التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، متبوعة مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة بيرسون الدولية، بالإضافة إلى الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية.