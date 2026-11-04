وزراء الصناعة والتعليم يعلنون تكامل جهات التعليم الفني لتخريج عمالة مؤهلة

وزراء الصناعة والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي يتفقون على تشكيل لجنة لربط التعليم بالاحتياجات الصناعية وجذب الاستثمارات.

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، وذلك لبحث الوضع الراهن وملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وسبل تطويره بشكل جذري. حضر الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، بالإضافة إلى مسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث وممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع. وقد ركز الاجتماع على ضرورة تحويل تعدد الجهات التعليمية إلى ميزة استراتيجية تعكس الحجم الهائل لإمكانات تخريج العمالة الفنية في السوق المصري.

تكامل الجهود الحكومية لتحسين كفاءة الخريجين

أكد المهندس خالد هاشم أن وجود وزارات الصناعة والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص يعكس حجم القدرات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري في تخريج العمالة. وأشار هاشم إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى، يهدف بشكل أساسي إلى تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية التي قد تواجههم. ولفت الوزير إلى أن العمالة الفنية تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي.

Also read ترشيح لاعب مصري وجوائز أندية أفريقيا 2026

لافتاً إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية المباشرة. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع. ستقوم هذه اللجنة بوضع مقترحات عملية لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني، على أن تعرض هذه المقترحات على السادة الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها لضمان تسريع وتيرة التنفيذ.

الشراكات الدولية والمدارس التطبيقية استراتيجية الوزارة

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات، والاستفادة من القدرات الصناعية والتدريبية المتاحة لدى هذه الجهات. وأكد أن هذا التكامل المؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية للدولة.

Advertisement

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، تستهدف إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على بناء شراكات دولية حقيقية في هذا المجال وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل بشكل دقيق. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف الوزير أن تطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة، مما يعزز فرص التحاق الخريجين بسوق العمل في مصر والخارج. وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030. وهذا الهدف يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية، تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

دور الإنتاج الحربي في تأهيل الكوادر المتخصصة

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفعّالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل. وأشار إلى أن هذه المشاركة تتم بالتنسيق والتكامل مع وزارتيّ الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. وأوضح أن الهدف هو توحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية.

مضيفاً أن التعليم الفني والتدريب المهني ركيزتان أساسيتان لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، وأن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة. وأشار إلى أهمية توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوزارة يتبعها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة "بيرسون" الدولية. كما يتبعها الكلية التكنولوجية المتوسطة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقاً للمعايير الدولية.