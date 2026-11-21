التقى وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا في أسوان لتعزيز التنسيق الإقليمي ومناقشة قضايا الأمن المائي واستقرار البحر الأحمر ومواجهة الميليشيات المسلحة.

عقد بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعاً ثلاثياً هاماً يوم السبت ٢١ نوفمبر، مع محيي الدين سالم ، وزير الخارجية والتعاون الدولي ب جمهورية السودان ، و عثمان صالح ، وزير خارجية دولة إريتريا، وذلك خلال تواجدهم للمشاركة في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث تم التركيز على تعزيز الروابط الدبلوماسية والأمن المشترك.

التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والتشاور المشترك

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثلاثية، وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث، مع مواصلة البناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي عقدت في أكتوبر الماضي والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا، مما يعكس استمرارية الجهود الدبلوماسية.

Also read وزير البترول يبحث تطوير حقل نرجس للغاز الطبيعي مع شركتي شيفرون وإيني

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا الاجتماع جاء تتويجاً لجهود مشتركة تهدف إلى ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، مشدداً على أن التشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث يستهدف بالأساس دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال آليات دبلوماسية فعالة ومستمرة، تتجاوز الأطر التقليدية للدبلوماسية الثنائية لتعكس طابعاً إقليمياً متعدد الأطراف.

مواقف راسخة تجاه أمن البحر الأحمر وسيادة الدول

تناول الاجتماع بشكل مفصل التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الوزراء أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية، مشددين على أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له، وهي دولة مصر والسودان وإريتريا، مما يعزز من دورها المحوري في حماية المصالح الاقتصادية والأمنية للمنطقة.

Advertisement

كما أكد الوزراء ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج، مما يعكس موقفاً موحداً تجاه أي محاولات لتقويض الاستقرار الداخلي في الدول المشاطئة، مع تأكيد على أن الحلول السياسية هي السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الداخلية، بدلاً من التدخلات الخارجية التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الراسخ لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم القاطع لإقامة أي كيانات موازية، كما أكدوا دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية، مشيرين إلى أن هذا الموقف الموحد يعزز من فرص تحقيق السلام الشامل في القرن الأفريقي، من خلال دعم الحكومات المنتخبة ورفض任何形式的 الانفصال أو التقسيم غير المشروع للأراضي.

رفض الإجراءات الأحادية واستكمال التنسيق الرباعي

أكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية، كما أعربوا عن رفضهم للإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدد الاستقرار الإقليمي وتقلل من فرص التعاون البناء بين الدول، خاصة في ظل التغيرات المناخية والندرة المائية التي تواجه المنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود لإدارة الموارد المائية بشكل مشترك ومستدام.

في هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي اعتزامه اطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المباحثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي، مما يؤكد على استمرارية الحوار بين الدول الأربع (مصر والسودان وإريتريا والصومال) ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع التحديات الإقليمية، بما يخدم المصالح العليا للشعوب ويحافظ على السلام والأمن في المنطقة.

Advertisement

وشدد الوزراء، انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، على أن التشاور بينها يستهدف بالأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة، مشيرين إلى أن هذا النهج الدبلوماسي المتوازن سيعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات المشتركة، وخلق بيئة مستقرة للاستثمار والنمو الاقتصادي في القرن الأفريقي.