وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يقررون تشكيل لجنة موحدة لتطوير التعليم الفني

اجتماع موسع لوزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي لبحث تطوير التعليم الفني وتوحيد الجهود مع الهيئة العربية للتصنيع لتحسين كفاءة الخريجين وجذب الاستثمارات.

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً ضم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمناقشة الوضع الراهن لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. هدفت هذه الجلسة إلى استعراض سبل تطوير المنظومة الحالية بما يتوافق تماماً مع احتياجات قطاع الصناعة المتنامي.

توحيد جهود وزارات التعليم والصناعة

أكد المهندس خالد هاشم أن تعدد الجهات المسؤولة عن التعليم الفني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس القدرات الهائلة للسوق المصري في تخريج العمالة. وشدد على ضرورة تكامل جهود هذه الجهات لإنشاء كيان موحد وأقوى يسهم في تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية القائمة.

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أوضح هاشم أن العمالة الفنية تُعد عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية للصناعة، حيث يضع المستثمرون المحليون والأجانب كفاءة المهارات والإنتاجية ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية. ونتيجة لهذا الاتفاق، تم إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلي جميع الوزارات المعنية والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مقترحات التكامل خلال أسبوع واحد.

رؤية الوزارة للتوسع في المدارس التطبيقية

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أهمية التنسيق الوثيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني، مشيراً إلى تبني الوزارة لرؤية متكاملة تهدف لإعداد خريجين يمتلكون مهارات تكنولوجية تنافس في السوق المحلي والدولي. تعمل الوزارة حالياً على بناء شراكات دولية حقيقية بالتعاون مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

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وأشار الوزير إلى تعاون الوزارة النشط مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة أخرى وفقاً للمعايير الدولية. تستهدف الوزارة التوسع للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، مما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

إسهامات وزارة الإنتاج الحربي في التأهيل

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط حرص الوزارة على المشاركة الفعّالة في تطوير منظومة التعليم الفني والتأهيل لسوق العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص. يعمل المنتج الحربي على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاته التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تتبع مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية، إحداهما معتمدة من مؤسسة "بيرسون" الدولية، كما يشرف على الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة. تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز مسارات إعداد الكوادر الفنية وفقاً للمعايير الدولية، مما يدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية ويوحد الجهود نحو إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات المنافسة العالمية.