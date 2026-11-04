وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يقررون تشكيل لجنة لتطوير التعليم الفني

وزير الصناعة خالد هاشم يعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارتي التربية والتعليم والإنتاج الحربي لدمج جهود التعليم الفني ورفع كفاءة الخريجين لسوق العمل.

عقد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً ومهماً مع محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمناقشة الوضع الراهن لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. جاء هذا اللقاء بهدف بحث سبل تطوير هذه المنظومة بشكل جذري لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الصناعة الوطني، حيث حضر الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

تكامل الجهود لتحسين كفاءة العمالة الفنية

أكد وزير الصناعة في مستهل النقاش أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس قدرات هائلة للسوق المصري في تخريج الكوادر. وأشار هاشم إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وقوي يهدف إلى تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية القائمة. ولفت الانتباه إلى أن العمالة الفنية تُعد عنصراً أساسياً وجوهرياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق الاستدامة والقدرة التنافسية للصناعة المصرية.

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وأوضح هاشم أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة بشكل مباشر في قراراتهم الاستثمارية. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع. تهدف هذه اللجنة إلى وضع مقترحات عملية لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني وعرض هذه المقترحات على السادة الوزراء خلال أسبوعين فقط من تاريخ الاجتماع.

رؤية الوزارة لتطوير المدارس والشراكات الدولية

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني. أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على بناء شراكات دولية حقيقية في هذا المجال بالشراكة مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

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وكشف الوزير عن تفاصيل الشراكات الحالية مع دول أوروبية وآسيوية، حيث تتعاون الوزارة مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية. كما تم الاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة أخرى وفقاً للمعايير الدولية، وتطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين. هذا الأمر يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص التحاق الخريجين بسوق العمل في مصر والخارج.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف التوسع الكبير في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030. يهدف هذا الهدف الطموح إلى تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات بشكل ملحوظ.

إسهامات الإنتاج الحربي وتأهيل الكوادر المتخصصة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل. أوضح الوزير أن هذا الجهد يتم بالتنسيق والتكامل مع وزارتيّ الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين. الهدف هو توحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يُعتبران ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات. وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل بنشاط على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية. وأضاف أن الوزارة يتبعها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة "بيرسون" الدولية.

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كما تابع الوزير حديثه بأن يتبع لوزارة الإنتاج الحربي الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة. هذه المؤسسات تعمل على تعزيز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية، ويضمن إعداد جيل من العمال الفنيين القادرين على مواجهة تحديات العصر الصناعي الحديث بكفاءة عالية.