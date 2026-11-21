اجتمع وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا في منتدي أسوان للسلام، مؤكدين على عمق العلاقات الثلاثية ودورهم في الحفاظ على أمن البحر الأحمر ورفض التدخلات الخارجية.

عقد الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعا ثلاثيا اليوم السبت، بمشاركة محيي الدين سالم ، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان، و عثمان صالح ، وزير خارجية دولة إريتريا. جاء هذا الاجتماع خلال مشاركة الوزراء الثلاثة في أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، التي تستضيفها مصر لتنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية بين الدول الثلاث.

تعزيز العلاقات الثلاثية والتشاور السياسي

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على استمرار البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر والسودان وإريتريا. وشددوا على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث. وقد توافقوا على الاستمرار في العمل على تعميق الروابط التاريخية والوثيقة التي تجمعهم.

Also read وزير البترول يبحث تطوير حقل نرجس للغاز الطبيعي مع شركتي شيفرون وإيني

في السياق نفسه، أكد الوزير بدر عبد العاطي اعتزامه اطلاع الجانب الصومالي على مضمون المباحثات التي دارت بين الوزراء الثلاثة. ويأتي هذا الإجراء استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي الذي بدأ في قمة العلمين التشاورية التي عقدت في أكتوبر الماضي، والتي ضمت الصومال إلى جانب مصر والسودان وإريتريا، لتعزيز الآليات السياسية المشتركة بين الدول الأربع.

موقف موحد من أمن البحر الأحمر والمناطق المتنازع عليها

تناول الاجتماع بعمق التطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الوزراء الثلاثي أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية. مشددين على أن مسئولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع حصراً على عاتق الدول المشاطئة له، دون التدخل من قبل أطراف خارجية تهدد الاستقرار البحري في المنطقة.

Advertisement

كما أكد الوزراء ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج. وقد تجدد دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مع رفضهم القاطع لإقامة أي كيانات موازية تعكر صفو الاستقرار السياسي في المنطقة، مما يعكس موقفاً موحداً من التحديات الأمنية القائمة.

ترسيخ مبدأ عدم التدخل ورفض الإجراءات الأحادية

أكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية، مشيرين إلى أهمية التعامل مع الملفات الإقليمية بناءً على المبادئ الدولية الراسخة. أعرب الوزراء عن رفضهم للإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي والتعاون المنطقي.

وإدراكاً منهم لتضامن دولهم الثلاث، أشار الوزراء إلى أن التشاور بينها يستهدف بالأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول. كما اتفقوا على مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة، من خلال آليات دبلوماسية فعالة تسهم في حل الأزمات وإدارة الخلافات بالوسائل السلمية.