وزراء الحكومة المصرية يصدرون قرارا بترشيد الإنفاق العام في 2026

مجلس الوزراء المصري يوافق على قرار لترشيد الإنفاق العام في الموازنة 2026/2027، يشمل خفض استهلاك الكهرباء والوقود ووقف صرف غير الضروريات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع القرار الخاص ب ترشيد الإنفاق العام للجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027. تأتي هذه الخطوة الحاسمة كاستجابة مباشرة للأحداث الجارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بهدف إعادة ترتيب أولويات الميزانية لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للأزمات الإقليمية.

آليات ترشيد الإنفاق الحكومي

تسري أحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ إصداره، ويمكن تمديده بقرار إضافي، على جميع الموازنات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما فيها الأجهزة الإدارية والهيئات الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. تنص القواعد على ضرورة عدم تأثير إجراءات الترشيد على جودة الخدمات المقدمة للجمهور أو الدور الأساسي لهذه الجهات في المجتمع.

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أقر القرار تأجيل صرف أي احتياجات لا تعتبر ضرورية قصوى، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) لصرف أي مبالغ بالعملات الأجنبية. يجب أن تتم هذه العمليات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري والجهات المختصة ذات العلاقة لضمان الانضباط المالي.

يحظر القرار تمامًا اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى زيادة المصروفات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرض القرار على مجلس الوزراء للموافقة عليه. كما أكد القرار على أهمية توجيه جميع الجهات الحكومية لتنمية مواردها الذاتية لتغطية جزء من احتياجاتها، مما يقلل الضغط على اعتمادات خزانة الدولة الممولة بالاقتراض.

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معايير خفض الاستهلاك والنفقات

ألزم القرار جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي في الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2025/2026. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض خفض إلزامي لاستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، بهدف ترشيد الموارد الطبيعية والمالية المتاحة.

فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، حُظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا للأغراض المخصصة لها فقط، مع تأجيل أو إبطاء تنفيذ المشاريع القومية كثيفة استهلاك الوقود مثل السولار والمازوت والبنزين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. يمكن تمديد هذا التأجيل إذا استمرت الأزمة، مع ضرورة وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30% للمشاريع.

يجب إرفاق خطة تنفيذية دقيقة لخفض الاستهلاك وعرضها على كل من وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ومجلس الوزراء. هذه الخطوة تضمن تنسيقًا مشتركًا بين كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف الترشيد دون تعطيل سير العمل الحكومي.

الاستثناءات والقيود المالية

يُعفي القرار بشكل صريح وزارة الصحة والسكان وجميع المؤسسات التابعة لها والمستشفيات الجامعية ومراكز الرعاية الطبية الأخرى من أحكام الترشيد العام. كما تم استثناء بنود الأمن القومي، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة في موازنات الجهات، والاعتمادات المخصصة لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة، بالإضافة إلى الإعانات والمعونات المالية.

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تشمل الاستثناءات أيضًا المعاشات الضمانية، وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، ومخصصات دعم السلع التموينية مع الالتزام بخطة تقليل استيراد القمح بما يتناسب مع الزيادة في الإنتاج المحلي. كما تم استثناء الاعتمادات الخاصة بتوريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتها مع الالتزام بنسبة ترشيد استهلاك شهرية محددة.

في جانب الإنفاق على السلع والخدمات، حظر القرار الصرف على الدعاية، والحفلات، والاستقبالات، والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج، ومستلزمات الألعاب الرياضية. كما حُظر الاشتراك في المؤتمرات داخل أو خارج البلاد دون موافقة مسبقة، بالإضافة إلى إيجار الخيام والكراسي وتكاليف الانتقال والسفر الدولي.

تم تجميد نسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المالية المتبقية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى في الباب الثاني خاص بشراء السلع والخدمات. وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حُظر صرف الأموال على الجوائز والأوسمة، وطلبت الوزارة من جميع الجهات ترشيد أي إنفاق إضافي في الباب الرابع لضمان تحقيق التوفير المالي المنشود.