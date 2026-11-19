رئيس الوزراء مدبولي يوجه بتعظيم استخدام قضبان التسليح المركب والبازلت في البناء، مما يوفر 30% من التكلفة ويزيد المتانة، بحضور جميع المعنيين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً وزارياً هاماً لبحث سبل تعظيم الاستفادة من قضبان التسليح المركب في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية. ويأتي هذا الاجتماع بحضور وفد رفيع المستوى يضم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإضافة إلى الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، والدكتور المهندس عبد الحليم يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيرا تك للحلول البيئية.

توجيهات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من المنتجات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاء اليوم يأتي متابعة لنتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، حيث تفقد مصنع تيرا تك للحلول البيئية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو بحث سبل التوسع في إنتاج قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، باعتبارها بديلاً استراتيجياً لحديد التسليح التقليدي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم قطاع الصناعة، وتعزيز قدراته الإنتاجية، وتشجيع مختلف الصناعات القائمة على تطبيق التكنولوجيات الحديثة والابتكار.

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ميزتان رئيسيتان في تكلفة البناء والمتانة

لفت رئيس الوزراء الانتباه إلى أن تشجيع الصناعات القائمة على الابتكار يهدف إلى الوصول إلى بدائل للمنتجات التقليدية بنفس الجودة ولكن بتكلفة أقل. وفي هذا السياق، أوضح أن منتجات مصنع تيرا تك للحلول البيئية، الذي يوفر منتجات بديلة لحديد التسليح، يسهم في توفير نحو 30% من تكلفة الإنشاءات عند استخدامه بديلاً للحديد التقليدي. كما سلط الضوء على المميزات الأخرى لهذه المنتجات، والتي تشمل مقاومتها العالية للصدأ والتآكل، وطول مدة صلاحيتها الإنشائية، بالإضافة إلى اعتماد عمليات التصنيع على الطاقة الكهربائية، وهو ما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.

موافقة وزارة الإسكان وكود البناء الجديد

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الكود المصري للبناء وافق على استخدام هذا المنتج وفقاً لمعايير محددة بدقة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تسمح بتنفيذ عدد من المشروعات باستخدام هذا المنتج، مادام يتوافق مع الكود الفني، كما أعربت عن ترحيبها بأي منتج يسهم في توفير تكلفة البناء، بشرط الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وتوافقه مع الكود المعمول به. وأكدت أن منتجات قضبان التسليح المركب يمكن استخدامها في مختلف المشروعات التنموية والعمرانية، نظراً لما تتميز به من جودة تتوافق مع الشهادات المحلية والدولية، خاصة في المناطق الساحلية.

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معايير الاستخدام وتأهيل العمالة الفنية

تطرق الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال الاجتماع، إلى معايير استخدام منتجات قضبان التسليح المركب والمناطق التي يصلح الاستخدام بها، مؤكداً على ضرورة تأهيل عمالة مدربة على التعامل مع هذه المنتجات المتقدمة. وأوضح أن من الأفضل استخدام هذه المنتجات في المناطق الساحلية نظراً لخصائصها المقاومة للتآكل. بدوره، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستشاريين الذين يعملون في المشروعات المختلفة عليهم دراسة طرق استخدام منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، لضمان تطبيقها بشكل صحيح.

آليات التنفيذ والتقرير النهائي للموافقة

تناول الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان، استخدامات منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت كبديل لحديد التسليح، وذلك وفقاً للكود المصري. وأكد الدكتور المهندس عبد الحليم يوسف أن منتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت موجودة في العالم منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى الأفضل أن يتم عمل دمج بينه وبين الحديد في المشروعات المختلفة. مستعرضاً عددًا من المشروعات التي نفذت بالفعل من هذه المنتجات، ومنها محطات تموين الوقود، والمصانع، وبعض المنشآت السياحية، بالإضافة إلى المشروعات التي يمكن استخدام مثل هذه المنتجات في إقامتها. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير واف عن الاستخدامات المثلى لمنتجات قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت، ومعايير هذه الاستخدامات، وحساب الوفر المتحقق.