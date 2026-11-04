وزراء الصناعة والتعليم يعلنون تكامل جهود التعليم الفني لسد فجوة المهارات

وزراء الصناعة والتعليم يقررون تكامل الجهود لتطوير التعليم الفني في مصر لخدمة احتياجات الصناعة وجذب الاستثمارات بحلول 2030.

عقد المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً ومهماً مع محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث وتحديث الموقف الراهن لملف التعليم الفني و التدريب المهني في مصر.

يهدف هذا الاجتماع الاستراتيجي إلى سبل تطوير المنظومة التعليمية لتتوافق بشكل دقيق مع احتياجات قطاع الصناعة المتنامية، حيث حضر الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، بالإضافة إلى مسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث وممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

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آليات التكامل بين الوزارات الثلاث

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل، بجانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم القدرات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري في تخريج العمالة.

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى، nhằm تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، مؤكداً أن العمالة الفنية تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة.

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لفت هاشم إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة بشكل مباشر في قراراتهم الاستثمارية، مما يستدعي تحديث المهارات لتواكب متطلبات السوق العالمية.

موقف وزارة التعليم ورؤية 2030

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، تستهدف إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وتعمل حالياً على بناء شراكات دولية حقيقية وبالشراكة مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة.

وحدد الوزير خطط التوسع الجذرية، حيث تستهدف الوزارة التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية.

دور الإنتاج الحربي والمشاركة الدولية

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق والتكامل مع وزارتيّ الصناعة والتربية والتعليم.

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وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، متبعاً لها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة "بيرسون" الدولية.

كما يتبع للوزارة الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى التعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ومعا ألمانيا في 38 مدرسة والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة.

التوافق الحكومي والخطوات القادمة

تم الاتفاق في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني.

وتعهدت اللجنة بعرض المقترحات النهائية على السادة الوزراء خلال أسبوعين فقط، لضمان سرعة التنفيذ واستجابة فورية لمتطلبات الصناعة، بينما واصل وزير التربية والتعليم توضيح أن التعاون الدولي يهدف لإتاحة حصول الطلاب على شهادات دولية معتمدة تعزز فرص التحاقهم بسوق العمل.