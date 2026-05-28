وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبادلون رؤى التعاون مع الهند والسعودية ويبحثون في مستقبل السلام الأوكراني

اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ليماسول القبرصية لمناقشة تعزيز العلاقات مع الهند والسعودية وتقييم تداعيات الحرب في أوكرانيا، في ظل تصاعد التوترات مع إيران وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الهند.

تستمر محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مسار غير رسمي اليوم في ليماسول القبرصية، حيث تجتمع القادة الدبلوماسيون لتبادل الآراء حول عدة محاور استراتيجية تشمل تعزيز العلاقات مع الهند و السعودية ، فضلاً عن مناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا .

ويشارك في هذه الجلسات غير الرسمية وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذين سيحضرون إلى المدينة الصباحية للجلوس إلى جانب نظرائهم الأوروبيين. يأتي هذا التجمع في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتقوية تحالفاته مع دول ذات نفوذ إقليمي متصاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يجعل التعاون مع كل من الهند والسعودية عاملاً محورياً في رسم ملامح السياسات الخارجية للاتحاد في الفترة المقبلة.

تشهد الساحة الدولية تصاعداً ملحوظاً في حدة التوترات بين دول الخليج وإيران، حيث تتكرر الضربات الانتقامية التي تتلقاها دول الخليج من قبل طواقم إيرانية مسلحة. وقد أبدى الاتحاد الأوروبي، في عدة مناسبات، تضامنه الصريح مع دول الخليج ودعمها في مواجهة هذه التهديدات، ما أضاف بُعداً جديداً للعلاقات بين الأطراف الثلاثة. وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، تم إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الهند والاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعميق الروابط الاقتصادية بين القارتين، مع تركيز خاص على القطاعات التكنولوجية والطاقة المتجددة. من جانب آخر، يُتوقع أن تُعطي الجلسة الأوروبية نقاشاً واسعاً حول الصراع الدائر في أوكرانيا، وخاصةً بعد العشاء الأخير الذي جمع الوزراء الأوروبيين مع وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها. وتستدعي هذه المناقشات تدقيقاً في سبل التوسط وطرح خيارات لتطوير مسار سلام محتمل يُعيد الاستقرار إلى المنطقة المتأزمة.

تسلط الأضواء الآن على أسماء محتملة للتمثيل الأوروبي في أي مفاوضات سلام مستقبلية مع روسيا، من بينها الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، بالإضافة إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. غير أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، رفضت بسرعة اقتراح موسكو بتكليف المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر كوسيط، مؤكدة أن أي مشاركة يجب أن تستند إلى مبدأ الحياد والشفافية.

يجسد هذا اللقاء فرصة لإعادة توجيه سياسات أوروبا الخارجية نحو نهج أكثر توازناً وتنسيقاً مع الشركاء العالميين في ظل التحديات المتعددة التي تواجه الساحة الدولية اليوم





العلاقات الدولية الاتحاد الأوروبي الهند السعودية أوكرانيا

