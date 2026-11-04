وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يقررون تكامل منظومة التعليم الفني

وزراء الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي يجتمعون لوضع مقترحات تكاملية لتحسين التعليم الفني، مع التعاون الدولي ومواءمة الخريجين مع احتياجات سوق العمل.

أعلن وزراء الصناعة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي عن خطوات جدية نحو تكامل منظومة التعليم الفني في مصر، بعد اجتماع موسع ضم ممثلي الوزارات الثلاث و الهيئة العربية للتصنيع. هدفت الورشة التي حضرها أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ومها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى معالجة فجوات المهارات وربط مخرجات التعليم بالقطاع الصناعي.

اجتماع الوزراء لمواءمة التعليم الفني

أكد الدكتور صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام وزارته بالمشاركة الفعّالة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم. وتهدف الوزارة إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.

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وأوضح جمبلاط أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة عبر توفير التخصصات الفنية الحرجة. ويشمل ذلك مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة "بيرسون" الدولية، إلى جانب الكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة.

دور العمالة في جذب الاستثمارات الصناعية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني يعكس حجم القدرات الهائلة للسوق المصري في تخريج العمالة، لافتاً إلى أهمية تكامل جهود وزارات الصناعة والتعليم والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع. وأشار هاشم إلى أن كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها تعتبر من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين المصريين والأجانب.

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ولفت وزير الصناعة إلى أن العمالة الفنية تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة القطاع، مشدداً على ضرورة إنشاء كيان موحد وقوي لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية القائمة في السوق المحلي.

شراكات دولية وتوحيد الجهود التعليمية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية التكامل مع الوزارات المعنية لتعزيز التعاون في تطوير المنظومة وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لإعداد خريج مؤهل بالمهارات اللازمة للمنافسة محلياً ودولياً. وتشمل الجهود الحالية بناء شراكات دولية حقيقية مع القطاع الخاص لربط التعليم باحتياجات الصناعة.

وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة تتعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة وفق المعايير الدولية. ومن المتوقع أن يتفق الوزراء على تشكيل لجنة لوضع مقترحات التكامل وعرضها خلال أسبوع واحد.