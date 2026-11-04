وزراء الصناعة والتعليم يوقعون اتفاقيات لتطوير التعليم الفني المصري

وزراء الصناعة والتعليم يتفقون على تشكيل لجنة لتطوير التعليم الفني وتحقيق التكامل مع سوق العمل لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030.

عقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً موسعاً مع المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة، والدكتور محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، بهدف مواكبة احتياجات القطاع الصناعي وسوق العمل المتطورة.

أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، مشيرين إلى أن التوحيد الجهود يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات النوعية التي تتطلبها الصناعات الحديثة، والتي تواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة التنافسية عالمياً، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب الاستثمارات الخارجية والمحلية.

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جهود تطوير الكوادر الفنية

وخلال الجلسة، أشار الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى حرص وزارته على المشاركة الفعالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق والتكامل مع وزارتي الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأوضح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية المطلوبة لدعم استدامة العملية الإنتاجية، مشدداً على أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات.

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تقييم الواقع الحالي

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعدد الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني، والتي تشمل وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل، إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص، يعكس حجم القدرات التي يمتلكها السوق المصري في مجال إعداد وتخريج العمالة الفنية.

وشدد وزير الصناعة على أهمية تكامل جهود هذه الجهات لتأسيس كيان موحد وأكثر قوة، يسهم في تحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية، لافتا إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية لتحقيق استدامة القطاع الصناعي.

اتفاقيات دولية وطموحات 2030

وكشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعاون الوزارة مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية، ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية، إلى جانب الاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية وتطبيق المناهج المعتمدة من الشركاء.

وأضاف عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على زيادة الصادرات.