وزير التربية والتعليم يكشف عن نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة وتراجع النسبة إلى 13.9%، مع استهداف إنهاء الفترات المسائية بحلول 2030.

كشف محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تراجع كبير في معدلات ضعف المهارات الأساسية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة انخفضت بشكل ملحوظ نتيجة البرامج العلاجية المتطورة. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته الفاعلة في الجلسة الثانية من النسخة الأولى للمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تراجع نسب ضعف المهارات الأساسية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المنظمات الدولية الحاضرين، أن الوزارة تحقق تقدمًا ملموسًا في معالجة المشكلات التعليمية، حيث انخفضت نسبة الضعف من 45.5% قبل تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة إلى 32.4% في مرحلته الثانية، لتصل أخيرًا إلى 13.9% في المرحلة الثالثة. ويستهدف هذا التدخل التعليمي بشكل خاص طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي لضمان إتقان الأساسيات قبل الانتقال لمرحلة أعلى.

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خطط إنهاء الفترات المسائية بالكامل

تسعى الوزارة إلى القضاء التام على نظام الفترات المسائية، حيث يعمل نحو 500 مدرسة حاليًا بهذا النظام في المرحلة الابتدائية، مع استهداف إنهائه خلال العام الدراسي 2027/2028. وبالمثل، تم وضع خطط صارمة للقضاء على الفترات المسائية في المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي 2028/2029، وفي المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2029/2030، عبر التوسع في إنشاء مدارس جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية.

تحسين بيئة التدريس والكثافة الطلابية

ساهمت جهود الوزارة النشطة في خفض متوسط كثافة الفصول الدراسية إلى أقل من 40 طالبًا، مما يعزز جودة العملية التعليمية ويوفر بيئة مناسبة للتعلم. كما ارتفعت معدلات حضور الطلاب بشكل حاد من نحو 15% خلال العام الدراسي 2023/2024 لتصل إلى أكثر من 90% حاليًا، مما يعكس استعادة المدرسة لدورها الجوهري في بناء شخصية الطالب.

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تطوير المناهج والبنية التقنية

يتم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة متخصصة بالشراكة مع الجانب الياباني، كما تم إدراج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني بكالوريا لتشمل مفاهيم الشركات الناشئة والبورصة. وقد تمت إعادة تطوير 94 منهجًا للتعليم العام، بما في ذلك اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، مع اعتماد أطر تقييم دولية بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية.

الشراكات الدولية وتعليم التكنولوجيا

تعزز الوزارة التدويل في التعليم الفني من خلال شراكات مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لإنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية و38 مدرسة مصرية ألمانية. كما تشمل الشراكة مع اليابان تطوير 20 مدرسة فنية متخصصة في التمريض ورعاية كبار السن وتكنولوجيا المعلومات، لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر ومستدام.