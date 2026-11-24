تسلمت وزيرة الإسكان والباباوية عقود 15 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط في بورسعيد. المبادرة تشمل 1584 وحدة سكنية متكاملة الخدمات ضمن خطة الدولة لتوفير السكن.

قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسليم العقود الرسمية للمستحقين لـ15 عمارة سكنية متكاملة بارتفاع 15 طابقًا مزودة بمصاعد كهربائية في مدينة بورفؤاد ، بمحافظة بورسعيد. جرت هذه العملية في إطار المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" التي تهدف إلى توفير وحدات إسكان متوسط المستوى، وذلك بالتنسيق المباشر مع اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد.

حضر حفل التسليم عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما كان برفقة الوفد المرافق للوزارة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا المشروع السكني.

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تفاصيل مشروع الإسكان المتوسط بـ1584 وحدة

يُعد مشروع الإسكان المتوسط في مدينة بورفؤاد واحدًا من أكبر المشاريع السكنية بالمحافظة، حيث يضم إجمالي 66 عمارة سكنية تشغل رقعة واسعة من المدينة. بلغ إجمالي الوحدات السكنية في المشروع 1584 وحدة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 60 عمارة بنجاح، بينما لا تزال هناك 6 عمارات قيد التنفيذ النهائي. وقد تم تخصيص جميع الوحدات السكنية المتاحة للمستحقين بالفعل، مما يضمن وصول السكن للعائلات الأكثر احتياجًا.

أكدت الوزيرة المنشاوي أن تسليم هذه الوحدات يمثل ثمرة حقيقية لجهود الدولة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات. وأضافت أن حرص الوزارة ينصب على استكمال مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ومتابعة إجراءات التسليم بدقة، بما يضمن وصول الوحدات للمستحقين وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة دون أي معوقات.

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أداء الصندوق والموقف التنفيذي للوحدات

قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي للوحدات السكنية المنفذة والمطروحة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لفئات المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات المنفذة والمطروحة بلغ نحو 1.07 مليون وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 890 ألف وحدة، بينما لا يزال يتم تنفيذ أكثر من 180 ألف وحدة.

فيما يخص فئات محدودي الدخل، تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 865 ألف وحدة سكنية، ويجري حالياً تنفيذ أكثر من 176 ألف وحدة. أما بالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، ولا يزال يتم تنفيذ 4592 وحدة سكنية أخرى. يعكس هذا الرقم الضخم الجهد المبذول من قبل الصندوق لتلبية الطلب المتزايد على السكن الميسر.

بورسعيد تتصدر المحافظات في تنفيذ الوحدات السكنية

أبرزت البيانات أن محافظة بورسعيد تتصدر المحافظات من حيث عدد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حالياً. بلغت إجمالي الوحدات في المحافظة أكثر من 33590 وحدة مخصصة لفئة محدودي الدخل، وهو ما يمثل نسبة 18% من إجمالي وحدات المحافظات. تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 29 ألف وحدة سكنية، ويجري حالياً تنفيذ 4300 وحدة سكنية إضافية.

أما فيما يتعلق بوحدات الإسكان المتوسط في بورسعيد، فقد بلغ عددها 2856 وحدة سكنية، منها 2472 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، ويظل 384 وحدة قيد التنفيذ. ليصبح إجمالي الوحدات في المحافظة لمنخفضي ومتوسطي الدخل 36,446 وحدة سكنية. ويبلغ عدد المستفيدين بالمحافظة 26906 مستفيد، منهم 24498 من الذكور و2408 من الإناث.

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توزيع المستفيدين وخطة الطرح الجديد

أوضحت البيانات الاجتماعية أن نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة بلغت 52.5%، بينما بلغت نسبة العاملين بالقطاع الخاص 30.77%. وبلغت نسبة المستفيدين من القطاع الحكومي 15.91%، بينما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المعاشات 0.69%. كما أن فئة المتزوج ويعول هي الأكبر بين المستفيدين بنسبة 60.04%، تليها فئة المتزوج بنسبة 18.19%، ثم المطلق بنسبة 8.23%، والأعزب بنسبة 6.78%، والمطلق ويعول بنسبة 5.32%.

أعلنت وزيرة الإسكان عن خطة لطرح وحدات سكنية جديدة بمحافظة بورسعيد بإجمالي 3754 وحدة سكنية موزعة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. بالنسبة لفئة الإسكان المتوسط، يتيح الصندوق 1152 وحدة ضمن مشروع يضم 66 عمارة، إضافة إلى مشروع آخر من 53 عمارة بمدينة بورفؤاد. وسيستمر الحجز خلال الفترة من 6 ديسمبر 2026 حتى 6 يناير 2027 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 8" بنظام أسبقية الحجز.

فيما يخص فئة منخفضي الدخل، سيتم طرح 1370 وحدة من الوحدات المتبقية بمشروع من 111 عمارة بمنطقة محمد مهران. وسيتم فتح باب الحجز خلال الفترة من 18 يناير حتى 18 فبراير 2027 ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 8" طرح ثالث. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استدامة العرض السكني وتلبية احتياجات الشريحة الأوسع من المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن لائق وملائم لعائلاتهم.