وزير النقل يتفقد مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT.. المرحلة الثانية على الطريق الصحيح

تفقد وزير النقل المصري سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، مؤكدا على أهمية المشروع في تحسين شبكة النقل العام وتقليل الازدحام. وأشاد الوزير بالخدمات المقدمة للمواطنين وحث على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال الركاب. كما تم الإعلان عن خطط لترشيد النفقات وتطوير البنية التحتية.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الوزارة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع جولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال التشطيبات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة صن كابيتال بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم بطول 40 كم بعدد 16 محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاث والبالغة 48 محطة.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمحطة المشير طنطاوي التي تم دخولها الخدمة أمام جمهور المواطنين في التاسع عشر من مارس 2026، ليمتد تشغيل الأتوبيس الترددي من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة المشير طنطاوي ليصل BRT إلى القاهرة الجديدة للربط مع ش التسعين الجنوبي والربط مع محور المشير طنطاوي ومع مونوريل شرق القاهرة في محطة المشير. اطمأن الوزير على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتقى بعدد منهم والذين أشادوا بمستويات الخدمة المميزة التي يقدمها المشروع من حيث كونه وسيلة نقل حديثة وسريعة ونظيفة وآمنة ومكيفة وصديقة للبيئة، وتساهم في اختصار زمن الرحلات والجهد والوقت، خاصة بعد عزل الحارة المخصصة له عن باقي حارات الطريق الدائري، مشيرين إلى أن الأتوبيس الترددي وسيلة عصرية حديثة للتنقل. كما تفقد وزير النقل جاهزية باقي محطات المرحلة الثانية من المشروع وشاهد طرق الربط بينها وبين المواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم 'القادمين' من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي، بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس. أكد الوزير على ضرورة الجاهزية والاستعداد التام لفرق تشغيل المرحلة الثانية بما يساهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور المواطنين عند تشغيل هذه المرحلة خلال الفترة القادمة، وخاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين على استقلال الأتوبيس الترددي السريع BRT في مرحلته الأولى وامتدادها حتى محطة المشير طنطاوي. وشدد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالطريق الدائري على مدار الساعة وإزالة أي مخلفات عليه حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري، والاهتمام بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والنيوجرسي بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بالطريق والاهتمام بأعمال التشجير بطول الطريق.\أعلن وزير النقل عن وصول ثلاثة أوناش رصيف عملاقة و6 ساحات إلى المحطة سفاجا 2، في إطار جهود ترشيد النفقات. قام الوزير أيضا بتفقد محطة رمسيس وكرم 22 من العاملين بالسكك الحديدية. وجه وزير النقل بتخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات. وأكد على الأهمية الكبيرة للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تخدم مناطق سكنية وتجارية مثل القاهرة الجديدة (من خلال محطتي المشير طنطاوي والجولف)، والمعادي (كارفور المعادي)، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، وتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات وطريق العين السخنة. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأنه وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، تساهم في تشجيع المواطنين على استخدامه بدلا من السيارات الخاصة ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تقليل الازدحام وتقليل استهلاك الوقود والمحروقات وتسهيل حركة تنقل المواطنين. يقدم المشروع أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال أحدث أسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا. كما يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد. يعتبر المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة ونظيفة وآمنة، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى. يتبادل الخدمة مع كل من مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج، ومترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة، والقطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور. \أوضح وزير النقل أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى. وأشار إلى أن المشروع تم تخطيطه بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف وأماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي. يعكس هذا المشروع التزام وزارة النقل بتوفير حلول نقل مستدامة وفعالة لسكان القاهرة الكبرى، مع التركيز على تحسين تجربة الركاب وتقليل التأثير البيئي لقطاع النقل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأتوبيس الترددي BRT وزارة النقل الطريق الدائري النقل العام

United States Latest News, United States Headlines

