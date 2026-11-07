وزير العمل يعلن عن 1576 فرصة عمل جديدة للشباب في 11 محافظة

وزير العمل حسن رداد يعلن إطلاق نشرة توظيف نوفمبر 2026 بـ 1576 فرصة في 11 محافظة لتعزيز التشغيل ودعم الشباب في مختلف القطاعات.

أعلن وزير العمل حسن رداد ، في تصريحات رسمية، عن إطلاق نشرة التوظيف الشهرية لشهر نوفمبر لعام 2026، والتي تضم 1576 فرصة عمل جديدة ومختلفة، تهدف إلى دعم سوق العمل وتعزيز فرص البطالة للشباب في كافة أنحاء الجمهورية. يأتي هذا الإعلان ضمن الإطار العام لتنفيذ أهداف منتدى مصر 2026 ، الذي يركز بشكل أساسي على توفير فرص عمل لائقة ومستقرة، وذلك استجابةً للتوجيهات السياسية السامية الرامية إلى خفض معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تفاصيل فرص العمل الجديدة وتوزيعها الجغرافي

تشمل القائمة الرسمية لفرص العمل المتاحة في هذا الشهر نشاط 30 شركة من القطاع الخاص، موزعة بشكل استراتيجي عبر 11 محافظة مصرية، لضمان تغطية جغرافية شاملة ومتوازنة. تتنوع هذه المحافظات لتشمل العاصمة القاهرة، ومحافظة السويس، والشرقية، والمنيا، ودمياط، والأقصر، وقنا، والقليوبية، وبني سويف، وكفر الشيخ، والغربية. ويعكس هذا التوزيع الواسع حرص وزارة العمل على تفريغ الازدحام في القاهرة، وإتاحة الفرص للشباب في المحافظات الأخرى، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد.

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متطلبات التقديم وآليات التقديم الرسمي

تتيح وزارة العمل للشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف العديد من القنوات الرسمية والآليات الميسرة لتقديم طلباتهم، لضمان العدالة والشفافية في عملية الاختيار. يمكن للمتقدمين التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل الواقع في الوزارة القديمة بمدينة نصر، أو التوجه إلى مديريات العمل المنتشرة في المحافظات المستهدفة التي تشمل قائمة الأماكن الموزعة لها الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة نافذة رقمية للتقديم المباشر، مما يسهل الوصول للفرص دون عناء التنقل، مع الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات المحددة لكل وظيفة لضمان جدية العملية.

شراكة القطاع الخاص وأهداف المنتدى

أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتوسيع قاعدة فرص التشغيل، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللائقة. وأشار الوزير إلى أن وصول عدد الفرص المعلنة في نشرة نوفمبر إلى 1576 فرصة يوضح ارتباط جهود الوزارة ارتباطاً وثيقاً باحتياجات سوق العمل الفعلية، وليس مجرد أرقام نظرية. وأضاف أن التخصصات والمهن المعلنة متنوعة جداً، ومصممة لتلبي احتياجات الشركات المتغيرة، مما يتيح فرصاً حقيقية أمام الشباب من مختلف المؤهلات والخبرات للالتحاق بالسوق.

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الضوابط الميدانية وحماية حقوق العمال

شدد وزير العمل على مديريات العمل بالمحافظات بضرورة التكثيف من المتابعة الميدانية للفرص المعلنة، والتحقق من جديتها والتزام الشركات بالمعايير القانونية. وجّه الوزير بضرورة التأكد من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان كافة الحقوق القانونية للعاملين لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي. ويأتي هذا التوجه لتعزيز الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل دون مخاوف من استغلال حقوقهم أو تعرضهم لظروف عمل غير لائقة.

التدريب المهني والتوجهات المستقبلية

في إطار الخطط المستقبلية، دعا الوزير الشباب إلى سرعة التقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم، مع التأكيد على استمرار الوزارة في توفير المزيد من فرص التشغيل بمختلف المحافظات. وأشار إلى التوسع الموازي في برامج التدريب المهني المجانية، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل الحديثة. كما وجه وزير العمل بتكثيف حماية العمالة المصرية بالخارج وفتح أسواق عمل جديدة، في خطوة لتعزيز الرواتب ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات العاملين في الخارج.