البيئة: مصر تدعم التمويل المناخي كرافعة للتنمية، وتحذر من الأعباء على الدول النامية في مؤتمر الأطراف بجوار تركيا.

صرحت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية و البيئة في مصر، بأنها تشارك في كلمتها بالشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP31). يعقد المؤتمر بمدينة أنطاليا التركية، تحت الرئاسة التركية التي يتولاها مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ في دولة تركيا. يأتي هذا المشاركة أيضاً بحضور سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

معايير النجاح والالتزامات التنفيذية

أكدت وزيرة البيئة المصرية أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي لا يتمثل في كثرة التعهدات والوعود التي تُعلن في المحافل العالمية. وأوضحت أن النجاح الحقيقي يكمن في القدرة على ترجمة هذه التعهدات إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع. كما شددت على ضرورة توفير وسائل التنفيذ اللازمة لضمان الوفاء بالتزامات الدول الأطراف في الاتفاقية.

Also read وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمجموعة 8-D

وأضافت منال عوض أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب الانتقال من مرحلة الالتزامات النظرية إلى التنفيذ الفعلي والمباشر. وأكدت أن تعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف هو السبيل الوحيد لضمان فعالية الجهود العالمية.

التحديات والمساهمة الوطنية الثالثة

وجهت الدكتورة منال عوض الشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين. وأوضحت أن مصر تستند في رؤيتها للعمل المناخي إلى إرث مؤتمر شرم الشيخ COP27، والذي رسخ أهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية. وأشارت إلى أن تغير المناخ أصبح واقعاً يهدد مكتسبات التنمية ويمس بصورة مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي.

Advertisement

وأكدت وزيرة البيئة المصرية حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنياً الثالثة. ويعكس هذا الإجراء التزام الدولة باتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، ويرتبط بشكل مباشر بأولويات التنمية الوطنية والجهود المتواصلة في القطاعات ذات الصلة.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

فيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تواصل تعزيز طموحها في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة. وتشير مصر إلى تطلعها للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات التخزين، بما يدعم تحقيق مستهدفاتها الطموحة في هذا المجال.

واستعرضت منال عوض أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس. كما أشارت إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية الداعمة، فضلًا عن الجهود الرامية إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

دعوة للتمويل المناخي العادل

شددت منال عوض على أن الطموح المناخي، مهما بلغ مستواه، لن يكون كافيًا ما لم يقترن بتوفير وسائل التنفيذ اللازمة. وتأتي في مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل المناخي يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز الثقة بين الأطراف. كما أشارت إلى قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، وتزايد الاعتماد على القروض في ظل محدودية التمويل المقدم في صورة منح.

Advertisement

وخلصت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP31 عن نتائج عملية تعيد بناء الثقة في منظومة العمل المناخي الدولي. وأكدت أن الهدف هو ضمان عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية، أو تقويض جهود الحد من الفقر، من خلال عمل مناخي يستند إلى المسؤولية المشتركة والإنصاف.