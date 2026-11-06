وزير الشباب والرياضة يصرف 780 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث الجودو

وافق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على صرف مساهمات مالية لأسر المتوفين والمصابين من لاعبي المشروع القومي للموهبة، عقب حادث المنيا-أسيوط.

وافق جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، على صرف مساهمات مالية بإجمالي 780 ألف جنيه لأسر اللاعبين المتوفين والمصابين. جاءت هذه الخطوة المالية استجابة للحادث المروري المأساوي الذي تعرضت له بعثة مشروع الموهبة والبطل الأولمبي برياضة الجودو، وتحديدًا من محافظة أسيوط. ويأتي هذا القرار تخفيفًا للأعباء المالية على الأسر التي فقدت أبناءها أو أصيبوا بجراح بالغة أثناء عودتهم من القاهرة.

كان الحادث قد وقع على طريق المنيا - أسيوط، خلال عودة البعثة من بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 13 سنة. وقد أقيمت هذه البطولة في العاصمة Cairo خلال شهر أكتوبر المنصرم. كانت البعثة المكونة من 34 لاعبًا ولاعبة، بالإضافة إلى 3 مدربين ومسؤولين إداريين، تتوجه عائدة إلى أسيوط عندما اصطدمت أو تعرضت للحادث الذي أسفر عن مأساة إنسانية.

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تفاصيل الحادث والضحايا والشهداء

أسفر الحادث عن وفاة اللاعبتين لوجين عبدالعزيز صابر ورفيق محمد عبدالمنعم. كانتا تبلغان من العمر 12 عامًا فقط، وهما من ضمن قائمة الموهوبين في المشروع القومي. كما أصيب عدد آخر من أفراد البعثة بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقل المصابين فورًا إلى مستشفيات المنيا الجامعي ومستشفى بني مزار لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعوا للفحوصات والعلاجات الأولية.

التوجيهات الحكومية والرعاية الطبية الشاملة

أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بتحمل كافة التكاليف المالية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. شملت التوجيهات الحكومية توفير العلاج والرعاية الطبية المتقدمة لجميع المصابين دون أي تكلفة عليهم. كما تابع الوزير تطورات الموقف أولًا بأول، بالتنسيق المستمر مع وكلاء الوزارة ومسؤولي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في محافظات أسيوط والمنيا.

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تشكيل غرف العمليات والتواصل الأسري

قام الوزير بتوجيه رسمي بتشكيل غرفة عمليات دائمة، تهدف إلى متابعة المستجدات لحظة بلحظة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية. كان الهدف الأساسي هو توفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ودعم أسر المتوفين نفسيًا ومعنويًا. كما تواصل جوهر نبيل مع أولياء أمور اللاعبين المأسوف عليهم، لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على صحة المصابين، مما يعكس الجدية في التعامل مع هذه المأساة.

زيارات العزاء والمساندة الميدانية المباشرة

انتقل عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة إلى محافظة أسيوط لتقديم واجب العزاء مباشرة لأسر الشهداء. كما زاروا اللاعبين المصابين في مستشفى الشرطة بأسيوط للاطمئنان على حالتهم الصحية. شملت الزيارات أيضًا المرور على باقي اللاعبين بمنازلهم لمتابعة أوضاعهم. أكدت الوزارة حرصها الدائم على تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين، وتوفير كافة الرعاية الطبية والإنسانية لجميع المتضررين من هذه الكارثة.