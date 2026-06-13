وزيرة الثقافة تبحث مع المركز الفرنسي للسينما تأسيس السينماتيك المصري

أكدت وزيرة الثقافة المصرية أن مشروع السينماتيك المصري يمثل أمنًا قوميًا ثقافيًا وذاكرة وطنية حية، وذلك خلال لقائها برئيس المركز الوطني للسينما الفرنسي لمناقشة نقل الخبرات في ترميم الأفلام وإحياء الذاكرة البصرية.

أكدت وزيرة ال ثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي أن مشروع السينماتيك المصري يمثل أمنا قوميا ثقافيا وذاكرة وطنية حية يجب حوكمتها وصونها للأجيال القادمة. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع جيتان برويل رئيس المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة الفرنسي (CNC) في العاصمة باريس.

وناقش الجانبان ملفات تأسيس السينماتيك المصري وتدشين متحف السينما حيث ركزت المباحثات على نقل الخبرات الفنية المتقدمة في مجالات ترميم الأفلام وإحياء الذاكرة البصرية. ومن المتوقع عقد بروتوكول تعاون مشترك يتم الإعداد له حاليا ليكون بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية والعملية لتنفيذ مشروع السينماتيك المصري بما يضمن دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية التي يتبناها المركز الفرنسي في تمويل الفن السابع وصون الأرشيف القومي السينمائي وحماية الهوية الثقافية من التنميط فضلا عن تطوير البيئة الاستثمارية للشركات والصناعات الإبداعية في مصر لتعزيز تنافسية القوى الناعمة دوليا.

واستعرضت وزيرة الثقافة رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة المعرفية والمهنية عبر تفعيل برامج تدريبية متقدمة تستهدف الكوادر الشابة في مختلف المحافظات والأقاليم المصرية لضمان عدالة الفرص الإبداعية وتوسيع قاعدة الإنتاج الثقافي خارج العاصمة. وتناول اللقاء صياغة آليات عملية لإطلاق ورش عمل متخصصة في فنون السيناريو والإخراج والتقنيات البصرية الحديثة بالتعاون مع المركز الفرنسي لتمكين المبتكرين الشباب في المحافظات من أدوات الفن المعاصر وبما يتيح تقديم المحتوى الثقافي المصري برؤية بصرية توازن بين أصالة الرواية وعالمية الطرح.

وأكدت الوزيرة أن مشروع السينماتيك ليس مجرد مستودع للأفلام بل هو مشروع متكامل يهدف إلى حماية الهوية الثقافية المصرية وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية. كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية في مجالات ترميم الأفلام القديمة وحفظها رقميا لضمان بقائها للأجيال القادمة. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خريطة طريق لتنفيذ المشروع تشمل تحديد المواقع المناسبة وتجهيزها بأحدث التقنيات.

وفي ختام اللقاء أعربت وزيرة الثقافة عن تفاؤلها بأن يكون السينماتيك المصري نموذجا يحتذى به في المنطقة العربية وأفريقيا مشددة على أن التعاون مع المركز الفرنسي سيسهم في نقلة نوعية للصناعة السينمائية المصرية. وأضافت أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الثقافي بين البلدين خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية. من جانبه أكد رئيس المركز الوطني للسينما الفرنسي استعداد المركز لتقديم كل الدعم الفني والتقني لتحقيق هذا المشروع الطموح مشيدا بالرؤية المتطورة للوزارة المصرية في الحفاظ على التراث السينمائي.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لتطوير البنية التحتية للصناعات الإبداعية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. كما تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات السينما والوسائط المتعددة خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة. وتخطط الوزارة لإطلاق سلسلة من الورش التدريبية المكثفة بالتعاون مع المركز الفرنسي تستهدف طلاب كليات الفنون والمعاهد المتخصصة لرفع كفاءتهم في مجالات صناعة الأفلام.

ويعد مشروع السينماتيك المصري أحد أهم مشروعات الوزارة في الفترة الحالية حيث يعكس التزام الحكومة المصرية بحماية التراث الثقافي واستثماره كقوة ناعمة في العلاقات الدولية. ومن المقرر أن يشهد العام المقبل إطلاق المرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن إنشاء مركز ترميم الأفلام وبناء أرشيف رقمي للأفلام المصرية النادرة. وتأمل الوزارة أن يصبح السينماتيك المصري وجهة ثقافية عالمية تجذب الباحثين والمهتمين بالسينما من مختلف أنحاء العالم.

كما تسعى إلى أن يكون منصة لإنتاج محتوى سينمائي جديد يعكس تنوع الثقافة المصرية ويطرح قضاياها المعاصرة بجرأة وإبداع. ويشكل التعاون مع المركز الوطني للسينما الفرنسي خطوة استراتيجية في هذا الاتجاه حيث أن فرنسا تمتلك خبرة طويلة في مجال السينماتيك وأرشيف الصور المتحركة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في نقل التكنولوجيا الحديثة في حفظ الأفلام وترميمها إلى مصر مما يعزز قدرات الكوادر المحلية.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة ستوفر كل الإمكانيات اللازمة لنجاح المشروع بما في ذلك تخصيص ميزانية مناسبة لتجهيز المواقع وشراء المعدات. وأشارت إلى أن المشروع سيعمل بالتعاون مع وزارات التخطيط والمالية لضمان استدامته. كما دعت القطاع الخاص والشركات الراغبة في الاستثمار الثقافي إلى المشاركة في تمويل المشروع وتطويره. واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن السينماتيك المصري سيكون بمثابة هدية للأجيال القادمة تحفظ لهم تاريخهم السينمائي وتلهمهم لمواصلة الإبداع في هذا المجال الحيوي





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