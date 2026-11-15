وزير الصناعة خالد هاشم يتفقد 5 مصانع في التجمع الثالث بالتصنيع الذكي والمركبات

تفقد وزير الصناعة خالد هاشم مصانع في المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث تشمل الروبوتات والمركبات الكهربائية والعدادات، وتوفر فرص عمل ومكونا محليا مرتفعا.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خمسة مصانع متخصصة في الروبوتات الصناعية ومفروشات المركبات وأجهزة القياس والعدادات و المركبات الكهربائية والصناعات الدوائية، وذلك بالمنطقة الصناعية ب التجمع الثالث ، للوقوف على سير العملية الإنتاجية داخل كل منشأة.

رافق الوزير في الجولة المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتركزت الزيارة على المصانع الأربعة التي تم عرض تفاصيلها، مع الإشارة إلى أن المصنع الخامس ضمن قائمة الجولة يعمل في مجال الصناعات الدوائية دون تفاصيل إضافية في المادة المتاحة.

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تفاصيل المصانع التي تفقدها وزير الصناعة في التجمع الثالث

بدأ الوزير جولته بمصنع شركة 'أريا تكنولوجيز' لحلول التصنيع الذكي في منطقة الألف مصنع، وهي شركة متخصصة في تصنيع الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة. ويقام المصنع على مساحة 1200 متر مربع، برأس مال 60 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 150 مليون جنيه.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع 'أريا تكنولوجيز' أكثر من 100 روبوت صناعي وأنظمة رؤية ذكية سنويا، بنسبة مكون محلي تبلغ 40%. ويحقق المصنع حجم مبيعات سنوي يبلغ 250 مليون جنيه، وصادرات بقيمة 20 مليون جنيه، ويوفر 85 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

خلال الزيارة، تفقد الوزير مراحل التصميم ومعمل الأتمتة وغرف التحكم والتشغيل ومنطقة التصنيع والتجميع. كما استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة عن تأسيسها في مصر عام 2020، وحصولها على عدة شهادات في الجودة والإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى علامة المطابقة الأوروبية CE Mark 2024.

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تنتج الشركة 4 أنواع من الروبوتات الصناعية الخطية، وتقدم تطبيقات أنظمة الرؤية الذكية وأنظمة التعبئة الآلية وأنظمة اللحام الصناعية الذكية ومنظومات التخزين الآلية والتطبيقات السحابية الصناعية. كما تشمل خدماتها تكامل الأنظمة الصناعية، والحلول الرقمية مثل مراقبة استهلاك الطاقة وأداء المعدات والصيانة التنبؤية.

انتقل الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة 'جينز كار' للصناعة، المتخصص في المصنوعات الجلدية والفرش الداخلي للمركبات. ويقام المصنع على مساحة 1500 متر مربع، برأس مال 7.5 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 46 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 25 ألف كرسي سنويا لفرش الطائرات والقطارات والسيارات واليخوت، بنسبة مكون محلي 50%.

مواقف المسؤولين ودوافع التوسع في التصنيع المحلي

أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة الأتمتة تعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع الصناعي، والتحول نحو تطبيقات التصنيع الذكي. وأوضح أن ذلك يسهم في رفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

شدد الوزير على حرص الوزارة على تشجيع الشركات العاملة في التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها. وأشار إلى أن الهدف هو تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المصانع المصرية، بما يقلل الاعتماد على استيراد هذه الأنظمة ويوفر بدائل محلية متطورة.

في مصنع 'جينز كار'، استمع الوزير إلى تجربة الشركة في إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية مجانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتخريج فنيين متخصصين. وذكرت المادة أن المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتعليم صناعة الفرش الداخلي للمركبات، وأن دفعتها الأولى تخرجت العام الماضي، ويبلغ عدد طلابها حاليا 250 طالبا.

أكد الوزير حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي عبر التركيز على الصناعات المغذية للمركبات والسيارات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الصادرات المصرية. ونوه بجهود الشركة في إنشاء المدرسة لسد فجوة العمالة المحترفة في هذه الصناعة بالسوق المحلي.

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يقدم مصنع 'متجر للهندسة والتجارة' نفسه كشركة متخصصة في حلول النقل المستدام والمركبات الكهربائية، وقد تأسست عام 2010 كشركة رائدة في هذا المجال. وتضمن عرض مسؤولي الشركة مشروعا لتصنيع سيارة بديل التوكتوك بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي، ومشروعا لبطاريات الليثيوم بالشراكة مع شركة VOL Tech.

أثر الاستثمارات على فرص العمل والصادرات والمكون المحلي

وفّر المصنعان المرتبطان بالمركبات والروبوتات فرص عمل متعددة، إذ يوفر مصنع 'متجر للهندسة والتجارة' 380 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويوفر مصنع 'أريا تكنولوجيز' 85 فرصة، بينما يوفر مصنع 'جينز كار' 120 فرصة عمل.

يقع مصنع 'متجر للهندسة والتجارة' على مساحة 25 ألف متر مربع، برأس مال 500 مليون جنيه، وحجم استثمارات يبلغ 72 مليون جنيه. ويُنتج سيارات الجولف الكهربائية والمركبات الكهربائية منخفضة السرعة والسكوترات الكهربائية والبيتش باجي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف قطعة سنويا.

تفقد الوزير في هذا المصنع صالة عرض المنتجات، وقسم تشكيل المعادن والبلاستيك وتصنيع السيارة الكهربائية بديل التوكتوك، وقسم التجميع النهائي واختبارات سيارات الجولف. واستقبله في المصنع محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة.

أما مصنع شركة 'تكنوميتر جروب' TMG لتصنيع العدادات وأجهزة القياس والتحكم، فيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، برأس مال 217 مليون جنيه، وحجم استثمارات 300 مليون جنيه. وتبلغ طاقته الإنتاجية 720 ألف عداد سنويا، تشمل عدادات المياه بجميع أنواعها وأقطارها، وأجهزة القياس والتحكم للغازات والسوائل، ومسبوكات النحاس، بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%.

يحقق مصنع 'تكنوميتر جروب' حجم مبيعات سنوي يبلغ مليار جنيه، ويوفر 312 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وكان في استقبال الوزير محمد عويضة، رئيس مجلس الإدارة، حيث تفقد خطوط تصنيع وتجميع العدادات وصالة المنتج النهائي والمعايرة والتعبئة والتغليف، إضافة إلى معمل اختبار النحاس وسبائكه.