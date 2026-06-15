وزير السياحة المصري: تحقيق نمو 4% في الحركة الوافدة رغم التحديات الإقليمية

في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة العمل، استعرض وزير السياحة المصري الإجراءات التحفيزية والاستراتيجيات التسويقية التي مكنت القطاع من تحقيق نمو 4%، مؤكدا على التعاون مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات وترسيخ التنوع السياحي كعلامة مميزة لمصر.

أكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات ال اقتصاد ية الحيوية في مصر ومصدرا رئيسيا للدخل القومي، ويحظى باهتمام ودعم كبيرين من القيادة السياسية والحكومة المصرية.

مشاركته في مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية، بحضور وزير العمل، لإطلاق مبادرة تعاونية تهدف إلى تنظيم إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب في المنشآت السياحية. أشار الوزير إلى أن أبرز التحديات الحالية التي تواجه القطاع ترتبط بقطاع النقل، وخاصة النقل الجوي، وما نتج عن ارتفاع أسعار الوقود عالميا من زيادة في تكاليف التشغيل والنقل.

من أجل مواجهة هذه التداعيات، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات، بما في ذلك إطلاق برامج تحفيزية ساهمت في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة وحركة الطيران، رغم بعض إلغاءات الحجوزات بسبب الأوضاع الإقليمية. حققت مصر نموا في الحركة السياحية الوافدة بنسبة 4% من يناير حتى الأسبوع الأول من يونيو الجاري. تعمل الوزارة بشكل مستمر مع القطاع الخاص، ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية، لوضع خطط تحرك وتسويق مرنة وسريعة تتناسب مع تطورات الأسواق السياحية والظروف المتغيرة.

كما استعرض استراتيجية الوزارة لإبراز التنوع السياحي الفريد للمقصد المصري، والتي نجحت في تغيير اتجاهات العديد من السائحين وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية متكاملة تقدم تجارب متنوعة. أشار إلى أن السمعة الدولية المتميزة لمصر انعكست في التقارير الإيجابية لوسائل الإعلام والمنصات المتخصصة، التي تبرز تنوع المنتج السياحي والتطوير المستمر، خاصة في مجال السياحة الفاخرة، مما ساهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

شدد على أهمية أن يتبنى القطاع Private أساليب تسويق ديناميكية ومبتكرة، مع توجيه الجهود للترويج للمقاصد والوجهات المتنوعة داخل البلاد. أوضح أن الاستراتيجية التسويقية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تعتمد على أساليب حديثة في التخطيط واستخدام التكنولوجيا وتحديد الرسائل بدقة للأسواق المستهدفة. خلال الشهرين الماضيين، استضافت مصر العديد من المؤثرين والمدونين الدوليين والرحلات التعريفية واجتماعات شركات الرحلات، مما يؤكد قدرتها على جذب السياحة رغم التحديات.

سلط الضوء على الزخم الإيجابي الذي حققته اجتماعات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) التي استضافتها مصر recently. كما أكد أهمية التطور الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق ووسائل النقل لدعم القطاع وتحسين الربط بين المقاصد. تطرق إلى موسم الحج السياحي لهذا العام، مشيدا بالجهود المبذولة ومؤكدا أهمية البناء على النجاحات ومعالجة الملاحظات، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على قنوات التواصل الرسمية لطرح الرؤى.

في سياق متصل، وجه الشكر لوزير العمل على جهوده لحماية حقوق العاملين، مؤكدا أن مبادرة تراخيص عمل الأجانب تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين وزارتي السياحة والعمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تطوير صناعة السياحة المصرية





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