أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص 19 مليار جنيه لمشاريع البنية التحتية والإنسان في السويس خلال العام المالي 2026-2027.

أعلن ال دكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة ل محافظة السويس خلال العام المالي الحالي 2026-2027 يبلغ نحو 19 مليار جنيه. يأتي هذا الإعلان في ختام الزيارة الميدانية الموسعة التي قام بها الوزير للمحافظة، ويؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الاستثمارات لتعزيز المكانة الاستراتيجية لموقع السويس كمدخل جنوبي لقناة السويس، وتهدف إلى تحقيق طفرة ملموسة في مجالات الصحة والإسكان والخدمات الأساسية. يهدف هذا الإنفاق الضخم إلى استيعاب النمو السكاني والجغرافي للمحافظة، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة السكان والبيئة العمرانية المحيطة.

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توزيع الاستثمارات على البنية التحتية

كشف وزير التخطيط عن أن خطة العام المالي الحالي تراعي التوزيع الأمثل للموارد، حيث استحوذت مشروعات البنية الأساسية والمرافق على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 88.8% من إجمالي الاستثمارات. هذا التركيز يعكس أولوية الدولة في تحسين الشبكات التحتية الأساسية التي تعد العمود الفقري للتنمية المستدامة في المنطقة.

في المقابل، تم تخصيص 12.2% من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، بما يضمن تحقيق قفزة نوعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. يهدف هذا التوزيع إلى معالجة الفجوات في الخدمات الإنسانية وضمان حصول السكان على مرافق حيوية تلبي احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.

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رؤية استراتيجية لخدمة أهل السويس

أكد الدكتور أحمد رستم أن مسيرة البناء والتنمية في السويس مستمرة بخطى متسارعة، تأكيدًا للأهمية الجغرافية والتاريخية التي تحظى بها المحافظة. وأشار الوزير إلى أن السويس تحتل مكانة استثنائية في قلوب المصريين، تقديرًا لتضحيات أهلها وصمودهم وبسالهم إبان حرب أكتوبر 1973.

شدد الوزير على أن هذه الملحمة الوطنية تتجسد الآن في صورة جديدة من خلال تكثيف جهود التنمية والبناء. وأشار إلى حرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توسيع نطاق التنمية الشاملة والمستدامة، وزيادة معدلات الاستثمار في رأس المال البشري.

مستشفيات ومشروعات سكنية ضخمة

تضمنت الجولة التفقدية لوزير التخطيط متابعة الجهود الرامية للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث تفقد مستشفى جامعة السويس الذي يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى بتكلفة مليار جنيه لخدمة أهالي المحافظة.

كما اختُتمت الجولة بتفقد مشروع إنشاء المدينة السكنية البديلة بحي عتاقة، والتي تضم 104 عمارات سكنية بتكلفة تقديرية تصل إلى ملياري جنيه. يهدف هذا المشروع إلى توفير بدائل سكنية عصرية تلبي احتياجات الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مما يسهم في تحسين المشهد العمراني.

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تفاصيل المرافق والخدمات العامة

شملت الجولة تفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب بحي السويس، وأعمال تطوير طريق مصر-إيران بحي عتاقة. كما تابع الوزير مشروعات تدبيش وتبطين الترع، وفي مقدمتها ترعة قرية عامر بحي الجناين، وترعة الهاويس-الشلوفة، لضمان كفاءة شبكات الري والصرف.

هذه الاستثمارات المتعددة تعكس رؤية شاملة لتطوير المحافظة، حيث تجمع بين البنية التحتية الصلبة والمرافق الحيوية. يضمن هذا النهج تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، تعزز من قدرة السويس على جذب الاستثمارات وتسهيل الحركة اللوجستية في المنطقة.