وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز التعاون الاقتصادي

استعراض العلاقات المصرية الأوروبية وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية ودعم الإصلاحات الاقتصادية

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج مع ماتيو باتروني نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون ال مصر فية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك في يوم السبت.

وأعرب الوزير عن تقديره للشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، مؤكداً أهمية دور البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة في ضوء مكانة مصر كإحدى أكبر دول عمليات البنك على مستوى المنطقة. وأشار إلى التطلع لمواصلة البناء على الزخم في العلاقات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

كما أكد الوزير التزام الدولة بمواصلة تنفيذ نموذج نمو يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية، مما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرصاً جديدة للنمو والتشغيل. وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تلك التحديات بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تبني نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.

وشدد الوزير على أهمية اضطلاع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء للاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، مرحباً بإعداد البنك لحزمة استجابة لأزمة شرق المتوسط. من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً إلى الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، بما يتماشى مع أولويات مصر ورؤيتها للتنمية. وفي سياق متصل، تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل بشأن إعلان الحكومة الاتجاه للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، معرباً عن مخاوف من تأثير ذلك على المواطنين وضرورة دراسة آليات التنفيذ.

على صعيد آخر، تتابع وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر كفاءة التشغيل وخطط التطوير بمصنع تدوير المخلفات بالغردقة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري وتحسين إدارة المخلفات. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الاستثمار البيئي وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.

وتشهد العلاقات المصرية مع المؤسسات الدولية المالية تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى مصر إلى جذب المزيد من التمويلات الميسرة والاستثمارات في القطاعات الحيوية، مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة





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