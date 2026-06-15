وزيرة التنمية المحلية تعلن إضافة محطتي رصد تلوث هواء جديدتين بجامعتي القاهرة والأزهر

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إضافة محطتين جديدتين لرصد ملوثات الهواء داخل جامعتي القاهرة والأزهر، ليرتفع عدد محطات الشبكة القومية إلى 123 محطة، ضمن مشروع لإدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وال بيئة ، عن إضافة محطتين جديدتين لمنظومة رصد ملوثات الهواء المحيط داخل جامعتي القاهرة والأزهر، ضمن مشروع "إدارة تلوث الهواء و تغير المناخ في القاهرة الكبرى".

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير وتحديث الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، وتعزيز منظومة المراقبة البيئية لمواجهة تحديات التلوث وتغير المناخ. وبذلك يرتفع عدد المحطات العاملة ضمن الشبكة إلى 123 محطة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز كفاءة منظومة الرصد البيئي ويضمن توفير بيانات دقيقة ومستمرة حول جودة الهواء. وأوضحت الوزيرة أن أعمال تركيب المحطتين الجديدتين تنفذ بالتعاون والتنسيق مع جامعتي القاهرة والأزهر، حيث تم إنشاء المحطتين داخل الحرمين الجامعيين.

ويسهم هذا التعاون في تعزيز التغطية المكانية لمنظومة الرصد داخل نطاق القاهرة الكبرى، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، ودعم جهود متابعة وتقييم جودة الهواء بصورة أكثر دقة وفاعلية. كما أشارت إلى أن المحطتين الجديدتين مزودتان بأحدث التقنيات اللازمة لرصد تركيزات الجسيمات الصلبة الدقيقة، وقياس مستويات الكربون الأسود (Black Carbon)، بالإضافة إلى متابعة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويمكّن هذا من توفير بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار حول مستويات التلوث وجودة الهواء.

وشددت على أن هذه البيانات تمثل أداة علمية مهمة لدعم الدراسات والأبحاث البيئية، وتقييم مستويات التلوث، ومساندة متخذي القرار في إعداد السياسات والإجراءات اللازمة لتحسين نوعية الهواء والحد من الآثار السلبية لتلوث الهواء على صحة المواطنين والبيئة. وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتوسع المستمر في منظومة الرصد البيئي ورفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء.

ويهدف هذا التوسع إلى دعم جهود تحسين جودة الهواء ومواجهة تحديات تلوث الهواء وتغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على البيانات العلمية الدقيقة في التخطيط البيئي وصياغة السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين





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