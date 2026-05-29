وزير الشباب يلتقي لاعبي المنتخب قبل السفر إلى أمريكا

التقى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بلاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بعد الفوز على روسيا ودياً، وحثهم على تحقيق نتائج مميزة في كأس العالم 2026.

التقى جوهر نبيل ، وزير الشباب وال رياضة ، بلاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني داخل غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة الودية أمام روسيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

حضر اللقاء هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وذلك قبل مغادرة البعثة إلى الولايات المتحدة لخوص المواجهة الودية الأخيرة أمام البرازيل استعدادا لكأس العالم 2026. خلال حديثه مع اللاعبين، أكد الوزير أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، مشيرا إلى أن الجماهير تنتظر الكثير من المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن هذا هو وقتهم الحقيقي، وكل ما ستحققونه في هذه الفترة سيُسجل في تاريخكم، والفرصة أمامكم الآن قد تخلّد أسماءكم في ذاكرة الجماهير المصرية. وأضاف أن ثقة القيادة السياسية في اللاعبين كبيرة، مؤكدا الإيمان الكامل بقدراتهم على تشريف الكرة المصرية وتقديم مستوى يليق باسم مصر في المحافل الدولية.

وشدد على أهمية الطموح والإصرار، مستذكرا تجربته كلاعب سابق في كرة اليد وكيف وصل بفضل الإصرار إلى منصب وزير، مما جعله يؤمن بأن الجيل الحالي يمكنه أن يصبح نماذج ناجحة وقادة في المستقبل. وأشار الوزير إلى أن الجيل الحالي يمتلك شخصية قوية وحظوظا كبيرة لتحقيق نتائج مميزة في كأس العالم، خاصة في ظل وجود جهاز فني وطني يمتلك خبرات كبيرة.

وذكر أن مصر دائما ما تتألق أمام المنتخبات الكبرى، مستشهدا بالأداء المميز أمام إسبانيا، معربا عن ثقته في قدرة الفريق على الظهور بشكل قوي في المونديال. وفي ختام حديثه، أشاد بالدور الوطني الذي تقوم به الشركة المتحدة للرياضة، باعتبارها شريكا رئيسيا في دعم وتطوير الرياضة المصرية من خلال تنظيم المعسكرات وتوفير المباريات القوية للمنتخب، مؤكدا استمرار التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات محليا وإقليميا وعالميا.

من جانبه، أثنى هاني أبو ريدة على أداء اللاعبين والجهاز الفني، موجها الشكر للوزير على حرصه على لقاء الفريق قبل السفر، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل دفعة معنوية كبيرة قبل المشاركة في المونديال. كما أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، عن سعادته بتواجد الوزير مع اللاعبين، مؤكدا أن كونه لاعبًا دوليًا سابقًا وبطلًا عالميًا في كرة اليد يجعله أكثر فهمًا ودعمًا لهم في هذه المرحلة المهمة.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بتحقيق نتائج مميزة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب مصر كأس العالم 2026 جوهر نبيل وزير الشباب كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبتتنتهي رسميا اليوم الخميس القادم الموافق 5 فبراير 2026 اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس

Read more »

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »