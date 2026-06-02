وزير الخارجية المصري يلتقي الجالية المصرية في كوريا الجنوبية ويستعرض جهود مصر الإقليمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بأعضاء الجالية المصرية في كوريا الجنوبية خلال زيارته إلى سول، وأكد دورهم في تعزيز العلاقات الثنائية، كما استعرض جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج بأعضاء الجالية ال مصر ية في كوريا الجنوبية ، يوم الثلاثاء خلال زيارته إلى سول، بحضور السفير حازم زكي سفير مصر لدى كوريا الجنوبية .

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجالية المصرية في كوريا الجنوبية في تعزيز جسور التواصل بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المصريين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة المصرية وسفراء لوطنهم في مختلف أنحاء العالم. كما أشار إلى أن التواصل الدوري مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج يأتي في إطار نهج ثابت تنتهجه وزارة الخارجية يهدف إلى تقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين بالخارج، وتوفير الخدمات القنصلية اللازمة لهم.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن الجالية المصرية في كوريا الجنوبية تمثل نموذجاً مشرفاً للاندماج الإيجابي في المجتمع الكوري مع الحفاظ على الهوية المصرية، مشيراً إلى أنهم يسهمون في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين. واستمع الوزير إلى مطالب واحتياجات أبناء الجالية، وأكد على التزام الوزارة بمعالجة أي تحديات قد تواجههم، سواء فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية أو الإجراءات القنصلية أو الاستثمار في مصر. كما حثهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تعزيزاً لدورهم الوطني.

وفي سياق متصل، التقى الوزير عبد العاطي بأعضاء الصحافة الكورية واستعرض جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والسلام الإقليمي. وشدد على أن مصر تلعب دوراً محورياً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنها حريصة على توطيد التعاون مع كوريا الجنوبية كشريك استراتيجي. كما تطرق إلى الأوضاع في غزة ولبنان، داعياً إلى وقف العنف والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية





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