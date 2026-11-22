وزير العمل حسن رداد يفصل أهداف تعديل قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 لاستيعاب الاقتصاد الرقمي وضمان الحقوق النقابية دون المساس بالمكتسبات الحالية.

شارك وزير العمل حسن رداد في جلسة هامة مع لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب ، لتوضيح الرؤية الاستراتيجية بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وأكد الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، مع الحفاظ على استقلالية النقابات وضمان حقوق العمال في ظل التحولات السريعة في سوق العمل.

تسهيل بيئة العمل النقابي واستيعاب الاقتصاد الرقمي

يهدف مشروع القانون المعدل بشكل أساسي إلى إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي كانت تعترض تأسيس النقابات وتشكيل اللجان النقابية، مما يسهل ممارسة الحراك النقابي بكفاءة أعلى. كما يركز التعديل على توسيع المظلة النقابية لتشمل العاملين في أنماط العمل الجديدة، مثل العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية والعمل الحر، مما يضمن حماية اجتماعية ومهنية لهذه الفئات المتنامية.

Also read تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالقاهرة | قناة صدى البلد

يأتي هذا التوجه استجابةً لمطالبات المنظمات النقابية العمالية التي أكدت على ضرورة توفيق أوضاعها الداخلية قبل الدخول في أي استحقاقات انتخابية قادمة. وأكد وزير العمل أن فكرة إرجاء الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاتها، بل هي خطوة انتقالية تمنح التنظيمات النقابية الوقت الكافي للاستفادة من المزايا والتيسيرات الجديدة التي ستوفرها التعديلات، لضمان دخول نقابات عامة ولجان جديدة وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية بشكل ديمقراطي وشامل.

التوافق المجتمعي وصون المكتسبات النقابية

استندت الفلسفة العامة للتعديلات، التي نوقشت واعتمدت بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، على تجنب أي تعديلات شاملة قد تسبب انقسامات في الآراء أو تثير الجدل بين الفاعلين الاجتماعيين. وشدد وزير العمل حسن رداد على الحرص التام على صون المكتسبات التي أرساها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بالحرية النقابية وممارسة الأنشطة دون تدخل في الشأن الداخلي، تماشياً مع معايير العمل الدولية المعمول بها.

Advertisement

أوضح الوزير أن التوجه العام للتعديلات يركز أيضاً على تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها، مما يعزز من قدرتها على الدفاع عن حقوق أعضائها بفعالية أكبر. وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الوزارة سعت جاهدة لخروج هذه التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي الكامل، والذي يضم أطراف العمل الثلاثة وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لضمان شرعية واسعة وقبول اجتماعي للنصوص القانونية الجديدة.

دور مجلس النواب والمستقبل التشريعي للقانون

من جانبه، ثمن رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتور محمد سعفان، حضور وزير العمل ومشاركته الفاعلة في مناقشات اللجنة، مشيداً بتجاوب الوزير مع أسئلة النواب ومحاولات التقريب بين وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد أعضاء اللجنة أن هذا التفاعل يعكس اهتماماً حقيقياً بمصلحة الوطن والعاملين، ويساهم في رفع كفاءة العمل النقابي وتحسين جودة التمثيل العمالي.

أشار النواب خلال المناقشات إلى أهمية النظر في فلسفة التعديل ككل وعدم اختزال المشهد السياسي في مسألة تأجيل الانتخابات فقط، مشددين على أن المكتسبات المقترحة تمثل تقدماً ملموساً في ملف الحرية النقابية. كما أكدوا على أن التعديلات الجديدة تتيح الفرصة لجميع فئات العمال للمشاركة الفعالة، مما يعزز الديمقراطية الداخلية في النقابات ويزيد من شرعيتها أمام المجتمع.

التعليم العمالي والاستعداد للمناقشة الرسمية

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل دور التثقيف العمالي من خلال المؤسسة الثقافية العمالية والنقابات العامة، بالتعاون مع وزارة العمل، لإعداد كوادر نقابية جديدة تمتلك المؤهلات والكفاءة اللازمة للقيادة والمنافسة في المرحلة المقبلة. هذا الجانب التربوي يعتبر ركيزة أساسية لضمان نجاح التعديلات وتطوير الأداء النقابي على أرض الواقع.

Advertisement

وأكدت اللجنة على ضرورة عقد سلسلة من الجلسات التقنية لدراسة قانون المنظمات النقابية العمالية بشكل متكامل، واستعراض جميع المقترحات والتعديلات الفنية اللازمة، وذلك تحضيراً جدياً لمناقشة مشروع القانون فور ورود النسخة الرسمية منه من مجلس الوزراء. ستعمل اللجنة على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لضمان مرور القانون بأفضل صورة ممكنة تعكس إرادة جميع الأطراف وتحقق الاستقرار في العلاقة العمالية.