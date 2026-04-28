وزير الري يتابع التحول الرقمي في هيئة المساحة لتسهيل الخدمات للمواطنين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي في الهيئة المصرية العامة للمساحة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات القومية. وتم استعراض الموقف الحالي لرقمنة البيانات، ووضع خطة لإنشاء مراكز بيانات رئيسية وفرعية، وتطوير الكوادر البشرية.

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة وتفعيل إجراءات التحول الرقمي الشامل في الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل التواصل مع مديريات المساحة المختلفة.

الاجتماع الذي ضم قيادات الهيئة المعنية، ركز على تسريع وتيرة رقمنة البيانات والمعلومات، وتحويل العمليات التقليدية إلى عمليات رقمية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التحول الرقمي على مستوى الدولة. خلال الاجتماع، تم استعراض تفصيلي للموقف الحالي لعملية رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من رقمنة البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية.

هذه الخطوة تعتبر إنجازًا كبيرًا في سبيل بناء قاعدة بيانات رقمية موثوقة وشاملة، تدعم اتخاذ القرارات وتسهل عمليات التخطيط والتنمية. كما تم التطرق إلى عملية المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية الموجودة بالهيئة، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها حاليًا إلى 30%، مع التأكيد على أهمية تسريع هذه العملية لإتاحة هذه البيانات في شكل رقمي للمستفيدين.

وتم تقديم مقترح لخطة التحول الرقمي الشاملة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات رئيسي في المقر الرئيسي للهيئة، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات فرعي في مديرية المساحة بكفر الشيخ، كخطوة أولى نحو تعميم هذه التجربة على جميع مديريات المساحة على مستوى الجمهورية. هذه المراكز ستكون بمثابة البنية التحتية الرقمية التي تدعم جميع العمليات والخدمات التي تقدمها الهيئة.

الدكتور سويلم أكد على أن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث للأنظمة، بل هو تغيير جذري في طريقة العمل، يهدف إلى تحسين الكفاءة والفعالية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وأشار إلى أن هذا التحول يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق أحدث التقنيات في إدارة الموارد المائية.

الدكتور هاني سويلم شدد على أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو جعل الهيئة المصرية العامة للمساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، مما يدعم المشروعات القومية الكبرى ويسهل الإجراءات لصالح المواطنين. وأوضح أن التحول الرقمي يعزز من كفاءة العمليات والخدمات في مجالات حيوية مثل إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، مما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل التكاليف.

كما أكد على أن التحول الرقمي يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات داخل مديريات المساحة، ويساهم في تطوير الكوادر البشرية العاملة بالهيئة من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين. ووجه الدكتور سويلم هيئة المساحة بإعداد خطة متكاملة وشاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي في جميع قطاعات الهيئة، بهدف رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مديرياتها ومكاتبها الهندسية وغيرها.

وأكد على أهمية أن تكون هذه الخطة قابلة للتطبيق، مع تحديد مدد وأطر زمنية واضحة، وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك الأجهزة، وخطوط الربط، والكوادر البشرية المؤهلة. كما وجه بإعداد تصور كامل للفوائد المتوقعة من تنفيذ أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي من تطبيق هذه الخطة، مع تحديد الجهة أو اللجان المختصة بمتابعة أعمال التحول، والاسترشاد بما تم تحقيقه سابقًا بنجاح في مجال رقمنة السجل العيني.

هذا التوجيه يؤكد على حرص الوزارة على ضمان نجاح عملية التحول الرقمي وتحقيق أهدافها المرجوة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التحول الرقمي هيئة المساحة وزير الري رقمنة البيانات المشروعات القومية

United States Latest News, United States Headlines