وزير الدفاع الأمريكي يثير الجدل بعد منع ترقية 9 ضباط في البحرية

أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث منع ترقية 9 ضباط في البحرية، بينهم 3 نساء ورجلان أسودان، إلى رتبة أميرال خلفي. كان كل ضابط من الضباط التسعة قد تم اختياره للترقية من قبل لجنة من كبار أمراء البحرية قبل استبعاده من قائمة المرشحين لرتبة أميرال. وقد أثير الجدل حول تصرفات هيجسيث، حيث أجمع عدد من المسئولين الحاليين والسابقين في وزارة الدفاع على أن تصرفاته غير مألوفة على الإطلاق.

أفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أمس الأول الاثنين بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث منع ترقية 9 ضباط في البحرية، بينهم 3 نساء ورجلان أسودان، إلى رتبة أميرال خلفي (نجمة واحدة).

كان كل ضابط من الضباط التسعة قد تم اختياره للترقية من قبل لجنة من كبار أمراء البحرية قبل استبعاده من قائمة المرشحين لرتبة أميرال. وأكد عدد من المسئولين الحاليين والسابقين في وزارة الدفاع لصحيفة نيويورك تايمز أن نظام الترقية يهدف إلى أن يكون قائماً على الجدارة وغير مُسيّس، لكنهم أجمعوا على أن تصرفات هيجسيث غير مألوفة على الإطلاق.

تنص قواعد البنتاجون على أن وزير الدفاع لا يجوز له استبعاد الضباط من قائمة الترقية إلا في حالات القصور العقلي أو الأخلاقي أو المهني الذي قد يؤثر على أدائهم في منصبهم الجديد. وأكد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، أن 'الترقيات العسكرية تُمنح لمن يستحقها'، رافضاً تقديم أي تفسير لتصرفات هيجسيث لصحيفة نيويورك تايمز. وأضاف 'لن تأخذ الإدارة لون بشرة أي فرد من أفراد الخدمة أو جنسه في الاعتبار عند الترقية.





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