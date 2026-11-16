وزير المالية يعلن 25 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس

وزير المالية يكشف عن تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد البحثية بدءًا من نوفمبر الحالي

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. جاء هذا الإعلان تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي تم طرحها خلال منتدى مصر 2026، بهدف تحسين الوضع المالي للكوادر الأكاديمية.

تفاصيل زيادات الرواتب حسب الرتبة

تشمل الخطة الجديدة زيادة قدرها 8500 جنيه للمعيد، تبدأ بـ1250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، ثم 3250 جنيهًا في أول يوليو المقبل، وأخيرًا 4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. تهدف هذه الخطوة إلى رفع الدخل الشهري لهذه الفئة تدريجيًا على مدى الأعوام المقبلة.

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بالنسبة للمدرسين المساعدين، ستضاف زيادة إجمالية قدرها 9750 جنيهًا، منها 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. ويأتي هذا الدعم لاستقرار الوضع المادي لهذه الفئة من الهيكل الأكاديمي.

بينما يحصل المدرسون على زيادة قدرها 11 ألف جنيه، موزعة على 1750 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و4250 جنيهًا في يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. ويهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الكوادر الأكاديمية على التطور الأكاديمي.

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ويحصل الأساتذة المساعدين على زيادة إجمالية قدرها 12250 جنيهًا، تبدأ بـ2000 جنيه في نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في يوليو المقبل، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. كما يحصل الأساتذة على زيادة قدرها 13500 جنيه، منها 2250 جنيهًا في نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا في يوليو المقبل، و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

تحفيز التطوير الأكاديمي والبحثي

أكد الوزيران حرصهما على تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية. أوضح الوزيران، أن ما تم طرحه اليوم يمثل خطوة في مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، فإن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي. تهدف هذه الإجراءات إلى جذب الكفاءات وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

أضاف الوزيران، أن جهود الدولة لا تقتصر على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بل تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية. كما تدعم الدولة البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا.

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دعم الرئيس السيسي ورئاسة الوزراء

وأشار الوزيران، إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. مؤكدين أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ملموسة في أداء الجامعات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، جاء ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

إلى جانب دعم الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وجه الوزيران الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه للجامعات المصرية. كما ثمّنا دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لهذا القرار الهام الذي يعزز مكانة الجامعات المصرية.