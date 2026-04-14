وزير التموين يعلن بدء موسم توريد القمح المحلي 2026 وتحديد الأسعار

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قرارًا ببدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 وتحديد الأسعار، مع تشكيل لجان لمتابعة عملية التوريد وتسهيلها على المزارعين. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 58 لسنة 2026، معلنًا بذلك بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 بشكل رسمي ابتداءً من الخامس عشر من شهر أبريل الجاري، على أن يستمر حتى الخامس عشر من شهر أغسطس. هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى دعم ال مزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. كما أصدر الوزير القرار رقم 59 لسنة 2026، والذي يتضمن تشكيل اللجنة العليا للقمح، بهدف متابعة سير عملية ال توريد بشكل منتظم، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سلاسة العملية وفعاليتها. تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة التموين لضمان نجاح الموسم الحالي وتحقيق الأهداف المرجوة من حيث كمية القمح الموردة وتقديم الدعم اللازم لل مزارعين .

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لمتابعة كل ما يتعلق بعملية التوريد والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تظهر. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، لتغطية جميع المناطق وتسهيل التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم لهم على الفور. وقد أعلنت الوزارة عن تجهيز ما يزيد عن 400 نقطة استلام متنوعة، تشمل صوامع وشون حديثة ومراكز تجميع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، وتقليل الازدحام والتكدس، وضمان انسيابية استقبال القمح المحلي. كما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للمزارعين ويساهم في الحفاظ على جودة المحصول. هذا التوسع في نقاط الاستلام يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المزارعين وتذليل أي صعوبات قد تواجههم خلال عملية التوريد.

فيما يتعلق بأسعار التوريد، وبالتحديد تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، فقد تم تحديد سعر أردب القمح المحلي بناءً على درجة النظافة. حيث تم تحديد سعر 2500 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 23، و2400 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5. وأكد وزير التموين أن هذه الأسعار تعتبر محفزة للغاية للمزارعين والموردين، وهي تنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، مما يشجع على زيادة معدلات التوريد لصالح الدولة. وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بسرعة صرف مستحقات الموردين والمزارعين، بحيث تتم خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ التوريد. وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير السيولة المالية اللازمة لهم، بما يشجعهم على التوريد وزيادة الإنتاج. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المزارعين في الحكومة، وضمان استمرارية إنتاج القمح وتوفيره للمواطنين. وقد أشار الوزير إلى أن المستهدف خلال الموسم الحالي هو استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، وذلك لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح. وقد بدأ موسم التوريد بالفعل في بعض المحافظات، حيث انطلق في محافظات مثل الوادي الجديد والفيوم وأسيوط، وذلك وفقًا للتقارير الواردة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة. تؤكد الوزارة أنها تتابع بشكل يومي انتظام عمليات التوريد، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك لضمان نجاح الموسم وتحقيق الأمن الغذائي.





