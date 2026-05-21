وزير العمل يعلن بدء صرف منحتين بقيمة 767 مليون جنيه لصالح 255 ألف عامل غير منتظم

أعلن وزير العمل حسن رداد عن بدء صرف منحتين «دورية واستثنائية» للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه.

ارتفعت معدلات البحث الأيام الأخيرة، من قِبل العمال طوأصحاب الحِرف، عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 قبل عيد الأضحى، بالإضافة لخطوات التسجيل.

بدء صرف المنحتين الدورية والاستثنائيةأعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، عن بدء صرف منحتين «دورية واستثنائية» للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مبلغ قدره 767 مليونًا و613 ألف جنيه. ويستفيد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة. 3000 لكل عامل..

موعد صرف المنحتينأوضح الوزير أن صرف المنحتين بدأ اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين، بقيمة 3 آلاف جنيه للعامل.

صرف منح العمالة غير المنتظمةأشار الوزير، إلى أن المبلغ المقرر صرفه يتضمن المنحة الدورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2026، وكذلك المنحة الاستثنائية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت صرف 3 منح استثنائية متتالية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مجانية استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة، دعمًا لهذه الفئة وتيسيرًا لدمجها في سوق العمل الرسمي.

وأضاف أن إجمالي قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بكل منحة من المنحتين «الدورية والاستثنائية»، بلغ 383 مليونًا و806 آلاف و500 جنيه، يتم صرفها من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة، مؤكدًا أن صرف المنحتين معًا يعكس حرص الدولة على تقديم دعم مباشر وحقيقي للمواطنين الأكثر احتياجًا، خاصة خلال المناسبات والأعياد. وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة وآمنة للعمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة مهمة من قوة العمل والإنتاج داخل المجتمع.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026- أن يكون المتقدم مصري الجنسية. - ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.

- ضرورة تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي. - أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته. - أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عامًا. 1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة4500 جنيه بالبطاقة..

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة- الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيًا أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا. - عمال التراحيل. - الباعة الجائلين. - الحرفيون والمهنيون.

- عمال البناء والمقاولات. - المزارعون وعمال الصيد. - موزعي الصحف. - ماسحو الأحذية.

- الحرفيين. - عمالة المنازل. - محفظو القرآن والقراء. - خدام الكنائس والمرتلين. - عمال الزراعة المؤقتين





وزير العمل حسن رداد أعلن بدء صرف منحتين 'دورية واستثنائية' للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، بقيمة 767 مليونًا و613 ألف جنيه، استفاد منها 255 ألفًا و871 عاملًا في جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للعمالة غير المنتظمة.

وزير العمل: بدء صرف منحتين دورية واستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 767 مليونا و613 ألف جنيه- يستفيد منهما 255 ألفًا و871 عاملًا في 27 محافظة بواقع 3000 جنيه لكل عامل - بدء الصرف اليوم الخميس من الساعة 12 ظهرًا عبر مكاتب البريد ولمدة شهر كامل

