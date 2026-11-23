أكد وزير التربية والتعليم أن الحماية الاجتماعية توفر للأسر القدرة على إلحاق الأبناء بالمدارس، موضحًا دور التغذية والبرامج الصحية في دعم رأس المال البشري

شارك محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية الذي انطلق يوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. استضاف الحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة رسمية رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي.

التعليم محور الاستثمار في رأس المال البشري

أكد محمد عبد اللطيف خلال الجلسة الثانية بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري، أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لأي رؤية جادة لتنمية القدرات البشرية. أوضح الوزير أن هذا القطاع لا يكتفي بنقل المعرفة فحسب، بل يفتح آفاق الفرص ويحرر الفرد من القيود الاقتصادية والاجتماعية.

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الحماية الاجتماعية تمكّن الأسر من التعليم

كشف محمد عبد اللطيف أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تشكل مسارًا تنمويًا واحدًا متكاملًا، حيث تمنح الحماية الاجتماعية الأسر القدرة المادية على إلحاق أبنائها بالتعليم. في المقابل، يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى مهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها والكسوف عن حلقة الفقر.

رياض الأطفال أولوية وطنية لتنمية الطفولة

أكد محمد عبد اللطيف أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من السنوات الأولى، لذلك وضعت الوزارة مرحلة رياض الأطفال من سن الرابعة إلى السادسة في صدارة أولوياتها. تعمل الوزارة حاليًا على التوسع في إتاحة هذه المرحلة وتطوير المناهج التفاعلية لبناء أسس تعليمية متينة لكل طفل.

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التكامل بين الصحة والتعليم يضمن التحصيل الدراسي

أوضح محمد عبد اللطيف أن جودة التعليم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الصحية، مشيرًا إلى دور التغذية المدرسية المتكاملة في دعم النمو البدني والقدرة على التركيز. تتعاون الوزارة مع وزارة الصحة والسكان في مبادرات كشف الأنيميا والسمنة والتقزم وعيون الأطفال لضمان بيئة آمنة للطلاب.

مكافحة ضعف مهارات القراءة والكتابة في المدارس

كشف محمد عبد اللطيف أن نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة بلغت نحو 45.5% قبل تنفيذ البرنامج القومي للتنمية. شدد الوزير على ضرورة امتلاك كل طالب لمهارات الفهم الأساسية، مؤكدين أن العدالة التعليمية تتطلب ضمان الجودة وليس توفير المقاعد الدراسية فحسب.