وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية في أنطاليا

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يلتقي نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، جذب الاستثمارات البريطانية، والتطورات الإقليمية، خاصة الأوضاع في السودان والمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

التقى وزير الخارجية ال مصر ي، سامح شكري ، يوم السبت الموافق ١٨ أبريل، مع نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر ، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي . جاء هذا اللقاء في سياق التشاور الدوري بين البلدين، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

في مستهل اللقاء، ثمن الوزير شكري التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً على تطلع مصر لمواصلة تطوير هذه العلاقات في شتى مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة. كما أبدى الوزير شكري تطلعه لإتمام زيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة القادمة، والتي من شأنها أن تعكس عمق العلاقات الثنائية.

وتطرق الحديث إلى سبل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، وذلك من خلال دعوة كبرى الشركات البريطانية للمشاركة في مؤتمر استثماري يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان ملف الهجرة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية ربط هذا الملف بالجانب التنموي ومعالجة أسبابه الجذرية.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة. وعبر عن أمله في أن تسفر المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عن تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى إنهاء الحرب.

فيما يتعلق بالأزمة في السودان، شدد الوزير شكري على ضرورة الإسراع في التوصل إلى هدنة إنسانية، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية خالصة. وأكد على أولوية وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني دون أي عوائق. كما استعرض الجهود المصرية ضمن إطار الرباعية الدولية للتعامل مع هذه الأزمة.

في ختام اللقاء، جدد الوزيران التأكيد على الإرادة المشتركة لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما أكدا على أهمية استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المشترك، نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، بما يساهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي تجرى على هامش منتدى أنطاليا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الملحة.

تؤكد هذه المباحثات على الدور المصري النشط في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، والسعي المستمر لتطوير العلاقات مع الشركاء الدوليين لما فيه خير المنطقة والعالم





