وزير الخارجية المصري يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويبحث سبل تعزيز التعاون التنموي

بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وخفض التصعيد الإقليمي، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.

التقى وزير الخارجية والتعاون ال دولي وال مصر يين بالخارج، السيد بدر عبد العاطي، يوم الخميس، السيد ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع للبنك ال دولي وصندوق النقد ال دولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد استهل الوزير اللقاء بتقديم أسمى آيات التهاني للسيد دي كرو بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن ثقته التامة في قدرة البرنامج، تحت قيادته الحكيمة، على مواصلة دوره المحوري في دعم الدول النامية في سعيها الدؤوب نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تمثل خارطة طريق عالمية لمستقبل أفضل. وقد ثمن الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، مستوى التعاون المثمر والبناء القائم بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، والذي توج مؤخراً بالتوقيع على إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. وأكد الوزير على أن هذه الخطوة تأتي في سياق الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على كافة الأصعدة. كما أعرب عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مساعي التنمية داخل مصر، مثمناً الشراكة القيمة في تطوير السياسات العامة التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. وأشار الوزير إلى تطلع القاهرة الكبير نحو زيادة مساهمات البرنامج في المشروعات التنموية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وذلك عبر تنفيذ برامج بناء القدرات في قطاعات حيوية ذات أولوية، مثل الصحة والتعليم والتدريب المهني، فضلاً عن جهود تحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية، وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة. من جهة أخرى، استعرض الوزير عبد العاطي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الماضية، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، لا سيما في ظل تبني سياسة سعر صرف مرن ساعدت على امتصاص الصدمات الاقتصادية بكفاءة. وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية المتشابكة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المتواصلة والدؤوبة لخفض حدة التوترات والتصعيد. وشدد الوزير على التداعيات السلبية الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار التوترات على حرية الملاحة البحرية، وسلاس ل إمداد العالمية، والأمن الغذائي، وحركة التجارة الدولية، وأمن الطاقة. مؤكداً في الوقت ذاته على الأهمية القصوى لتكثيف الجهود الدولية المنسقة لاحتواء الأزمات القائمة ومنع تفاقمها. كما تطرق الحديث بشكل معمق إلى الأوضاع الإنسانية المتأزمة في قطاع غزة، حيث شدد الوزير بشكل قاطع على الضرورة الملحة لاستمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتسريع وتيرة جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتحسين الظروف الإنسانية المعيشية للسكان في القطاع. من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد ألكسندر دي كرو، على التزامه الراسخ بتعزيز أواصر التعاون مع مصر في سبيل تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تساهم بشكل فعال في توفير فرص عمل لائقة ودعم النمو الاقتصادي، بما يتوافق تماماً مع أولويات الدولة المصرية ورؤيتها التنموية الشاملة. كما ورد ضمن الأخبار المتفرقة، رفض رئيس الجمهورية اللبنانية التصريح لوزير الخارجية الأمريكي نتنياهو، وتوضيح محافظة الإسماعيلية لحقيقة حادث إضرام مواطن النيران في كشك خاص به، بالإضافة إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس ترامب الحربية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنمية المستدامة الإصلاح الاقتصادي الأوضاع الإقليمية

United States Latest News, United States Headlines