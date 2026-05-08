وزير الزراعة يكشف أسعار اللبن البقري والجاموسي ويشرح استخدام الفورمالين في الألبان

كشف الدكتور عبد الرشيد غانم، رئيس بحوث متفرغ بمعهد الصحة الحيوانية، عن أسعار اللبن البقري والجاموسي، وأوضح استخدام مادة الفورمالين في حفظ الألبان، بالإضافة إلى تفاصيل حول جودة اللبن ومخاطر الغش في الألبان. كما تناول الخبر مطالب نقابة المعاشات وشكوى نادي الأهلي.

أكد الدكتور عبد الرشيد غانم، رئيس بحوث متفرغ بمعهد الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن متوسط سعر كيلو اللبن البقري يقل حاليًا عن 20 جنيهاً، بينما يقل سعر كيلو اللبن الجاموسي ذو المواصفات الجيدة عن 40 جنيهاً.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن مواصفات اللبن الجيد تخضع لاختبارات «حسية» في المقام الأول، مثل ضرورة خلو اللبن من أي روائح أو تغير في اللون المتعارف عليه، وعدم ظهور طعم «مرارة أو ملوحة». وعلق على رصد استخدام مادة «الفورمالين» لحفظ الألبان السائبة، بعد تمكن الحملات الرقابية من ضبط أكثر من 5 أطنان من الألبان الفاسدة، أُضيف إليها مادة الفورمالين السامة بغرض حفظها في مناطق مختلفة بمحافظة المنيا.

وشدد على أن الألبان في موسم الشتاء لا يُضاف إليها مادة «الفورمالين» سواء من بعض البائعين في الشارع أو مراكز الألبان أو غيرها، بينما ينتشر استخدامها في فصل الصيف نتيجة ارتفاع العد البكتيري، وعدم «قطع اللبن وإطالة فترة صلاحيته» أثناء عملية النقل والتوريد لمركز تجميع الألبان أو المصنع، نتيجة لغياب الضمير. وأكد أن جميع مراكز تجميع الألبان تخضع الموردين فيها لإشراف طبي بيطري كامل من خلال المديريات بمختلف المحافظات؛ لضمان تجنب غش الألبان وعدم إفراز الحيوان لأي ميكروبات تضر بصحة الإنسان، وفي مقدمتها «البروسيللا، والسل».

وعلى صعيد المفاضلة بين أنواع الألبان، أوضح أن اللبن الجاموسي يتمتع بقيمة غذائية أعلى وسعر أعلى، بينما يدخل اللبن البقري في العديد من الصناعات والمنتجات، مؤكداً أن كلاهما مفيد لصحة الإنسان تماما. وأشار إلى أن سبب اللون الأصفر في اللبن البقري يعود لاحتوائه على مادة «البيتا كاروتين» التي تتحول في جسم الإنسان إلى فيتامين أ، بينما يتميز اللبن الجاموسي بلونه الأبيض لاحتوائه على فيتامين أ بشكل صريح.

وفي سياق متصل، قال أمين نقابة أصحاب المعاشات إن الحد الأدنى لا يكفي لدفع فاتورة الكهرباء، وطالب بتعويضات للمتضررين من تأخر الصرف. كما شكا نادي الأهلي لمدحت عبد الهادي للنائب العام. ونشر الخبر في الجمعة 8 مايو 2026 - 7:21 ص





