وزير الشباب والرياضة يكرم الموسيقار هشام خرما في ختام مهرجان إبداع قادرون لدعم ذوي الهمم

في احتفالية كبرى تحت رعاية الرئيس السيسي، كرم الدكتور جوهر نبيل الموسيقار هشام خرما تقديراً لدوره في تحكيم مسابقات مهرجان إبداع قادرون ودعمه لمواهب ذوي القدرات الخاصة.

في احتفالية وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والاعتزاز، قام الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بتكريم الموسيقار المبدع هشام خرما ، وذلك خلال فعاليات حفل الختام المبهج لمهرجان إبداع قادرون في دورته الثانية.

هذا التكريم لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي عابر، بل جاء تعبيراً حقيقياً عن الامتنان والتقدير العميق للدور الجوهري والفاعل الذي لعبه خرما في دعم ورعاية المواهب الشابة من ذوي الهمم، وإيماناً مطلقاً بقدراتهم الفائقة على الإبداع والتميز رغم كل التحديات. وقد أقيم هذا المهرجان المتميز تحت الرعاية الكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الرئاسي البالغ بتمكين هذه الفئة الغالية من المجتمع ودمجهم بشكل كامل وفعال في كافة المناشط الثقافية والرياضية، وتحويل كافة العوائق التي قد يواجهونها إلى نقاط قوة حقيقية تدفعهم نحو التفوق والنجاح في مختلف المجالات الإبداعية والفنية.

اتسمت المسابقة بتنوع فريد وشامل في مجالات التنافس، حيث لم تقتصر على جانب واحد بل شملت منافسات قوية ومؤثرة في فنون الغناء والعزف الموسيقي والرقص الشعبي، مما أتاح الفرصة لمئات المواهب من كافة محافظات جمهورية مصر العربية لإبراز قدراتهم الكامنة ومواهبهم الاستثنائية. وقد شهدت القاعات حضوراً جماهيرياً واسعاً ضم ممثلين عن مراكز الشباب والجامعات والأندية والمؤسسات المجتمعية، بالإضافة إلى حضور لافت من سكان القرى والنجوع، مما خلق حالة من التكاتف المجتمعي الشامل والوعي المتزايد بأهمية دعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال إطلاق مهرجان إبداع قادرون إلى خلق بيئة محفزة تعمل على اكتشاف المواهب المدفونة وتسليط الضوء عليها أمام الرأي العام، مع العمل الدؤوب على تعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين، وإيصال رسالة إنسانية مفادها أن الإعاقة لا يمكن أن تقف عائقاً أمام الطموح والإبداع، بل قد تكون في كثير من الأحيان دافعاً لابتكار أساليب تعبيرية جديدة ومؤثرة تلمس القلوب. من جانبه، أعرب الموسيقار هشام خرما عن بالغ سعادته وفخره بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني والفني الرفيع، مؤكداً أن تجربته كعضو في لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقي كانت تجربة ملهمة ومؤثرة على المستويين الشخصي والمهني.

وأشار خرما في تصريحاته إلى أن الطاقة الإبداعية التي لمسها في عيون وقلوب المشاركين كانت تفوق كل التوقعات، حيث أثبت هؤلاء الشباب أن الشغف هو المحرك الأساسي والوحيد للإتقان والوصول إلى القمة. وأوضح أن ما شاهده من مستويات مبهرة في العزف والغناء يعكس حجم الإصرار الذي يمتلكه ذوي الهمم، مشدداً على أن الفن يظل هو اللغة العالمية الوحيدة القادرة على كسر كافة الحواجز النفسية والاجتماعية، وصناعة الأمل في النفوس المتعبة.

واعتبر أن مهرجان إبداع قادرون باختلاف يمثل نموذجاً يحتذى به في المبادرات الوطنية التي تسعى لدمج ذوي الهمم في النسيج المجتمعي من خلال منحهم المنصة المناسبة للتعبير عن ذواتهم وإيصال أصواتهم إلى الجمهور العريض بكل حرية وثقة. وبعيداً عن الجانب التطوعي والتحكيمي، يبرز اسم هشام خرما كواحد من أهم الرواد في الموسيقى المصرية المعاصرة، حيث استطاع بناء هوية موسيقية فريدة ومستقلة تمزج ببراعة فائقة بين الفخامة الأوركسترالية الحديثة وعمق الموسيقى الشرقية الأصيلة، مضافاً إليها لمسات من الموسيقى الإلكترونية المبتكرة التي تحاكي العصر.

وقد تجلى هذا التميز في أحدث أعماله من خلال ألبومه الموسيقي الذي حمل اسم أفق، والذي تضمن عشرة أعمال فنية متنوعة تراوحت بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية الصرفة. اعتمد خرما في هذا الألبوم على أسلوب الفيوجن، وهو المنهج الفني الذي يجمع بين الروح الشرقية الدافئة والصوت الغربي المعاصر، ليخلق تجربة سمعية تتسم بالروحانية والحداثة في آن واحد.

ويأتي هذا النجاح الفني متزامناً مع الإشادة الواسعة التي حظي بها في حفله الأخير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث شهد الحفل حضوراً كاملاً وتفاعلاً جماهيرياً واسعاً عكس مدى تقدير الجمهور لموسيقاه التي تخاطب الوجدان وتتجاوز الحدود التقليدية للتأليف الموسيقي، مما يجعل تكريمه اليوم تتويجاً لمسيرة من العطاء الفني والإنساني





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هشام خرما إبداع قادرون ذوي الهمم وزارة الشباب والرياضة موسيقى الفيوجن

United States Latest News, United States Headlines