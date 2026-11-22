تفقدت راندة المنشاوي مشروعات الصرف الصحي في أسوان والمنيا ودمياط وأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة، مع التأكيد على سرعة الإنجاز وتحسين الخدمات.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي ، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوضع التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الجارية التنفيذ في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بمحافظات أسوان و المنيا و دمياط و أسيوط. وشملت الزيارة الوقوف على سير الأعمال بمواقع متعددة للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية.

توجيهات الوزيرة لتسريع وتيرة الإنجاز

شددت راندة المنشاوي خلال جولتها على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ في جميع المواقع المستهدفة. وأصدرت تعليمات صارمة بضرورة دفع العمل في المواقع المختلفة وتقييم مستمر لأداء الشركات المنفذة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات. وتهدف هذه التوجيهات إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة ضمن خطة "حياة كريمة".

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متابعة المواقع في محافظة أسوان

اطلعت الوزيرة على نتائج جولة اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بمواقع المشروعات في محافظة أسوان. وشملت الجولة متابعة أعمال محطة معالجة إرمنا بمركز نصر النوبة، ومحطة رفع العتمور قبلي الرئيسية. كما تم فحص محطتي معالجة إقليت وفارس بمركز كوم أمبو، ومحطة معالجة الشراونة بمركز إدفو، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية.

محطات معالجة الصرف الصحي بالمنيا

في محافظة المنيا، استعرضت راندة المنشاوي تقريرًا بشأن مشروعات محطات رفع الصرف الصحي بقرى أبشادات ونواي ودروة بمركز ملوي. كما شملت المتابعة محطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان، بطاقة 5/7.5 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 3 قرى بمركز ديرمواس. وتضمنت الجولة متابعة محطة معالجة صرف صحي دلجا، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 3 قرى بمركز ديرمواس.

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محفظة المعالجة بدمياط وأسيوط

في محافظة دمياط، تابعت الوزيرة مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بكفور الغاب، بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب يوميًا، وأم الرزق بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا، وكفر سليمان البحري بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب يوميًا. أما في محافظة أسيوط، فتناول التقرير محطة معالجة عرب العطيات، بطاقة 40/60 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 14 قرية بمركز أبنوب، ومحطة معالجة الكلابات بمركز الفتح، بطاقة 20/40 ألف متر مكعب يوميًا.

الجولات الميدانية لقيادات التنفيذ

في إطار المتابعة الميدانية، أجرى المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وجه قبلي جنوب الصعيد، والمهندسة سوزان متولي، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، جولات ميدانية بمشروعات محافظة أسوان. كما تفقد المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، مشروعات محافظة دمياط، بينما تولى المهندس ناجح فتحي متابعة أعمال أسيوط.